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Sorteos

El segundo premio de la Lotería Nacional deja un pellizco de suerte en Moriles

El número 41.758 ha sido vendido en la avenida de Andalucía, 4, junto a otros 22 puntos de venta repartidos por España

Punto de venta de Moriles donde se ha vendido el segundo premio.

Punto de venta de Moriles donde se ha vendido el segundo premio. / CÓRDOBA

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Moriles se ha llevado este jueves un pellizco del segundo premio de la Lotería Nacional. El número 41.758, agraciado con 60.000 euros por billete, 6.000 euros al décimo, ha sido vendido en el punto de venta situado en la avenida de Andalucía, número 4, de la localidad cordobesa.

La administración morilense figura entre los establecimientos de distintos puntos de España que han comercializado este número, correspondiente al segundo premio del sorteo celebrado este jueves, 10 de septiembre de 2026.

La suerte ha viajado también a Murcia, Jerez de la Frontera, Conil de la Frontera, Benifaiò, Vícar, Ciutadella de Menorca, Taradell, Barcelona, Los Barrios, Cádiz, San Fernando, Muriedas, San Román, Llagostera, Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife, Fuentes de Andalucía, Santa Cruz de Tenerife, Finca España, Galdakao y Gernika.

Para Moriles, el premio supone una nueva visita de la fortuna a la provincia de Córdoba a través de uno de los sorteos ordinarios de la Lotería Nacional. Los décimos agraciados con el segundo premio recibirán 6.000 euros por décimo, mientras que aquellos que hayan adquirido el billete completo obtendrán 60.000 euros.

El segundo premio, repartido por toda España

El 41.758 ha sido vendido en un total de 23 puntos de venta distribuidos por diferentes provincias. Además de Moriles, el listado incluye establecimientos de Murcia; Jerez de la Frontera y Conil de la Frontera; Benifaiò; Vícar; Ciutadella de Menorca; Taradell y Barcelona; Los Barrios, Cádiz y San Fernando; Muriedas y San Román; Llagostera; Las Palmas de Gran Canaria y Arrecife; Fuentes de Andalucía; Santa Cruz de Tenerife y Finca España; y Galdakao y Gernika.

El primer premio, correspondiente al número 46.144, también ha estado muy repartido. En este caso, los puntos de venta agraciados se encuentran en Palma de Mallorca, en la avenida de Alejandro Rosselló, 18; Cádiz, en José del Toro, 13; y Estepona, en la avenida de Andalucía, 62 B.

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El primer premio está dotado con 300.000 euros por billete, equivalentes a 30.000 euros por décimo.

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