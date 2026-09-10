El PSOE critica que el PP lleva más de 700 días sin convocar el consejo de alcaldes y alcaldesas de la provincia

El portavoz del grupo socialista en la Diputación de Córdoba, Pepe Álvarez, ha criticado que el Gobierno provincial del Partido Popular lleve más de 700 días sin volver a convocar el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas, constituido el 23 de septiembre de 2024 y que desde entonces no ha vuelto a reunirse.

Los socialistas recuerdan que el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, presentó entonces este órgano como una “herramienta fundamental de coordinación y transparencia” para trasladar a los ayuntamientos las líneas de actuación de la institución y abordar conjuntamente los principales proyectos de la provincia. “Han pasado más de 700 días y aquella herramienta que el presidente presentó como fundamental sigue sin utilizarse. Una vez más, el PP demuestra que tiene muchos titulares, pero poca gestión”, señala Pepe Álvarez.

Desde el PSOE señalan que el inicio del nuevo curso político es un momento especialmente adecuado para recuperar este espacio de diálogo con los alcaldes y alcaldesas, especialmente cuando la Diputación debe comenzar a definir sus prioridades y a preparar el presupuesto provincial de 2027. “Es precisamente ahora cuando hay que escuchar a los municipios, conocer de primera mano sus necesidades y prioridades y contar con los alcaldes y alcaldesas a la hora de diseñar las políticas y las inversiones de la Diputación para el próximo año”, apunta Álvarez.

El grupo socialista considera que el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas no puede limitarse a ser “un anuncio más del Gobierno de Salvador Fuentes”, sino que debe convertirse en un "verdadero" instrumento de participación, coordinación y cooperación con los ayuntamientos de la provincia. “Si el propio presidente dijo que este consejo servía para abordar entre todos los grandes asuntos y proyectos de la provincia, no se entiende que lleve más de 700 días sin convocarlo. De cara a la elaboración del presupuesto de 2027, es más importante que nunca escuchar a quienes conocen de primera mano las necesidades de sus municipios”, subraya el portavoz socialista.

Noticias relacionadas

Por ello, el PSOE reclama a Salvador Fuentes y al Gobierno del Partido Popular que convoquen de inmediato el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas y que este órgano tenga un funcionamiento efectivo y periódico. “Los ayuntamientos necesitan una Diputación que escuche, planifique y trabaje con ellos. Después de más de 700 días, lo que toca ya no es anunciar el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas, sino convocarlo y ponerlo a trabajar”, ha concluido Álvarez.