Día mundial
El partido judicial de Priego reconoce a las administraciones y colectivos que trabajan por la prevención del suicidio
La Mesa Técnica de Actuación Integral ante el Suicidio alerta sobre la elevada incidencia de fallecimientos por suicidio en la zona frente a la media nacional
Coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la Mesa Técnica de Actuación Integral ante el Suicidio (MAIS), cuyo objetivo es la coordinación de actuaciones de prevención, detección y seguimiento de conductas suicidas en el partido judicial de Priego de Córdoba, ha hecho entrega de una serie de reconocimientos a las entidades y administraciones adheridas a la misma.
El acto, conducido por Mercedes Serrano Molina, coordinadora de la asociación Malva; Rafael Álvarez Chacón, trabajador social de la Unidad de Gestión Clínica del Distrito Sur, y Alicia Carrillo Rosa, psicóloga del equipo de tratamiento familiar de Servicios Sociales del ayuntamiento de Priego, ha servido para dar visibilidad al suicidio e insistir en la necesidad de prevenirlo y de abordarlo con la colaboración y coordinación de las distintas entidades, administraciones y la sociedad en general.
En concreto, como se indicó en el acto, en el partido judicial de Priego, integrado por Almedinilla, Carcabuey, Fuente Tójar y Priego de Córdoba, existen datos objetivos históricos que avalan una mayor incidencia de personas fallecidas por suicidio que supera ampliamente la tasa media nacional, señalando que, en la provincia de Córdoba, la última información del INE habla de 72 suicidios, de los que 59 serían hombres y 13 mujeres.
Ayuntamientos y entidades premiadas
En cuanto a los colectivos a los que se les entregó una placa de reconocimiento fueron los ayuntamientos de Almedinilla, Carcabuey, Fuente Tójar y Priego, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Servicios Sociales del ayuntamiento de Priego, CEP Priego-Montilla, SAS, Salud Mental del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, Instituto Provincial de Bienestar Social, a las asociaciones Cuidando el Alma y Malva, y a la psicóloga Castillo Benítez.
El acto se completó con la lectura del manifiesto conmemorativo del 10 de septiembre y la presentación del nuevo díptico informativo editado por MAIS, que se completará con una campaña informativa.
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