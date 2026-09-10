Los ojos de Ícaro vigilan la Feria del Valle de Lucena

Grabaciones a tiempo real desde unos 100 metros de altura en la Feria Real de Nuestra Señora del Valle Lucena. Un policía local adecuadamente instruido maneja la emisora desde la explanada interior del Auditorio Municipal Manuel Lara Cantizani, base fijada por el cuerpo de seguridad local por ubicarse en el centro de las zonas más sensibles. Y un dron pilotado a distancia para multiplicar los recursos visuales de los agentes.

La Policía Local estrena en estos días festivos la nueva unidad de apoyo aéreo, bautizada como Ícaro e implantada desde la pasada primavera y cuyo primer vuelo precedió a la inauguración oficial. Hasta diez efectivos de la plantilla han asimilado la formación preceptiva y cada turno integra a dos policías expertos.

Una de las funcionalidades de este dispositivo, de alto procesamiento tecnológico, permite efectuar un seguimiento desde la pantalla de control a alguna persona o vehículo sospechoso, alargando su localización de modo automático.

Ángel Novillo y uno de los agentes de la Policía Local observan uno de los drones en la Feria del Valle de Lucena. / M. González

Mientras dos agentes preparan el despegue del dron, el concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Novillo, encuadra la creación de esta sección en una estrategia de "especialización" de la Policía Local. Gráficamente, sostiene que esta herramienta "multiplica a los policías" en la calle y, sobre todo, propicia "reacciones más rápidas" frente a cualquier incidencia.

El dispositivo tiene hasta 300 metros de avance

Las grandes concentraciones de público constituyen el campo de actuación idóneo para este servicio complementario. Habitualmente, un dron de esta tipología avanza, en un radio horizontal, hasta unos 300 metros, con la premisa elemental de visualizar en todo momento el dispositivo. La Policía Local emplea unos parámetros de régimen declarativo y cualquier maniobra depende del "escenario operativo", aclara Samuel Gallardo, agente y piloto de la unidad. Las características técnicas del aparato contemplan un zoom óptico y digital de 15x y una calidad de grabación de 4K.

Detalle de la pantalla de control del dron en la Feria del Valle de Lucena. / M. González

El Ayuntamiento adquirió exactamente el modelo Dji Mini 4 pro, con un valor aproximado de 1.000 euros en el mercado, dotado con cinco unidades de batería, proporcionando cada una de ellas una autonomía de vuelo de 30 minutos. En esta Feria del Valle, los puntos de preferencia en la captura de imágenes se corresponden con la zona de atracciones, el plano de las casetas en la calle principal y el sector de los aparcamientos del Parque Europa habilitado como espacio de botellón.

La seguridad ciudadana, análisis de prevención y otras coberturas asociadas a emergencias, como eventuales evacuaciones, confluyen entre las áreas beneficiadas por un dispositivo provisto de sensores de gran sensibilidad y que eluden impactos. La Policía Local redobla la precisión con un soporte sofisticado cuyas aportaciones se brindan al conjunto de cuerpos adscritos al dispositivo extraordinario diseñado en la Feria del Valle, como Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, bomberos y servicios sanitarios.

Un dron sobrevuela la zona de atracciones de la Feria del Valle de Lucena. / M. González

También se supervisará el tráfico

Como subinspector de la Policía Local, Eloy González remarca la determinante influencia en "el control" de los diversos perímetros de este acontecimiento multitudinario que reporta un dron con infinitas "posibilidades". La elección del Auditorio obedece a minimizar "los peligros para las personas2 y conseguir "un alcance global en el conjunto de la feria".

Las identificaciones plasmadas en la aeronave constituirán potenciales referencias para las diligencias policiales y judiciales. La jefatura local ha adaptado su organización interna y acumula información videográfica en la supervisión del tráfico rodado a través de unos drones en permanente actualización hacia "expectativas muy potentes", insiste Samuel Gallardo.

La modernización de la Policía Local de Lucena, en los próximos meses, aumentará con la activación de la red de cámaras de videovigilancia, con 67 unidades en una primera fase, y cuya operatividad cobrará vigencia antes de final de año, así como la recuperación de la unidad canina.