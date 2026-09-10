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Educación

Lucena arranca el curso escolar con una media de 20 alumnos en Infantil y sin perder líneas

Un total de 3.633 alumnos del segundo ciclo de Infantil y Primaria han empezado hoy el curso lectivo en la localidad

Vuelta al cole en el Colegio Barahona de Soto de Lucena.

Vuelta al cole en el Colegio Barahona de Soto de Lucena. / M. González

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Manuel González

Manuel González

Lucena

Un total de 3.633 alumnos del segundo ciclo de Infantil y Primaria han empezado hoy el curso lectivo en Lucena. Una cifra que consolida la tendencia de los últimos cursos, describiendo un leve descenso. La localidad conserva el mismo número de líneas en el nivel de Infantil de 3 años a pesar del declive de la natalidad. En este curso de acceso al sistema educativo obligatorio, el municipio registra 352 matriculas, manejando, igualmente, datos similares a pasados curos lectivos.

Desde el Ayuntamiento también destacan el retroceso de la ratio local, en las clases de 3 años, hasta una media de 20, reduciendo incluso el nuevo límite andaluz fijado en 22.

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Inicio del curso escolar en el Colegio Barahona de Soto de Lucena.

Inicio del curso escolar en el Colegio Barahona de Soto de Lucena. / M. González

En Lucena, los centros educativos que más alumnos acogen son, actualmente, el CEIP Nuestra Señora de Araceli, con 660, y, algo menos, un total de 646 estudiantes se concentran en el colegio Al-Yussana. Lógicamente, los centros educativos de menor volumen de alumnos se ubican en las pedanías; San Francisco, en Las Navas del Selpillar; y Genil, de Jauja.

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