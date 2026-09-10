Reconocimiento
El historiador palmeño Emilio J. Navarro recibe el premio de investigación del Instituto Andaluz de los Castillos
El organismo premia el trabajo sobre las fortalezas medievales en el Valle Medio del Guadalquivir
El Instituto Andaluz de los Castillos ha concedido al historiador palmeño Emilio J. Navarro, el Premio de Investigación Castillos de Andalucía 2025 por su trabajo sobre fortalezas medievales en el Valle Medio del Guadalquivir. El historiador lleva años trabajando en su tesis dedicada a esta materia y le ha valido el descubrimiento de varias fortalezas de difícil acceso.
Emilio cuenta que hace casi treinta años, cuando era un adolescente, escuchaba a su padre y a su abuelo hablar de un castillo abandonado cerca de Hornachuelos y eso motivó esa necesidad de buscarlo entre la maleza de la sierra. Arrancó ahí una investigación que ahora se premia y que ya documenta cinco fortificaciones medievales en las inmediaciones de la unión entre el Genil y el Guadalquivir.
Navarro explica que la franja de territorio fruto de su investigación quedó totalmente abandonada tras los siglos XI y XII y no se ha vuelto a estudiar desde entonces. "Son ruinas que están en un paraje muy complicado de acceso y no se han vuelto a trabajar ni a investigar", apunta Navarro, para quien buena parte de sus hallazgos constituyen las primeras referencias documentadas que existen sobre esas construcciones.
Asimismo, ha documentado y está en proceso de declarar Bien de Interés Cultural tres castillos de la zona limítrofe del Retortillo: el Castillo del Comendador, el Castillo de Comares y el Castillo Casa Fuerte. A esas fortalezas se suman el Castillo de Uceja, cerca de El Cabril y La Atalaya situada entre Hornachuelos y Posadas. Navarro sigue investigando y recientemente, hace un mes, ha comunicado a Cultura una nueva atalaya situada en las inmediaciones de la carretera de acceso a El Cabril.
El palmeño explica que no solo se limita a los restos arqueológicos de los castillos sino que “hay muchas más informaciones como caminos, poblaciones que están abandonadas, yacimientos arqueológicos” y todo lo estudia en el campo, con muchos kilómetros recorridos y las botas puestas.
La lectura que se extrae de sus investigaciones es la de una época medieval organizada en torno a la inseguridad, marcada por guerras civiles, invasiones y asaltos y donde las fortalezas ofrecía refugio.
Todo este trabajo se integra en la tesis doctoral que Navarro tiene en marcha, centrada en los castillos y fortalezas del Valle del Guadalquivir y en el poblamiento medieval asociado a ellos con pequeños núcleos, cortijos y lugares que se beneficiaban de la protección de estas construcciones. El premio que ahora otorga el Instituto Andaluz de Castillos reconoce un proyecto que Navarro sigue ampliando para contribuir a la memoria colectiva y que ha permanecido oculto durante siglos.
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