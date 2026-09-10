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Javier Marañón

El Gobierno asegura que mantiene gestiones permanentes por el cordobés preso en Guinea Ecuatorial desde hace 20 meses

Exteriores afirma que sigue el caso de Javier Marañón Montero y del granadino David Rodríguez Ballesta, mientras las familias reclaman más implicación política y una indemnización

La costa de Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, donde está la cárcel de Black Beach. Arriba, las imágenes del cordobés Javier Marañón y el granadino David Rodríguez, encarcelados en aquella prisión desde abril.

La costa de Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, donde está la cárcel de Black Beach. Arriba, las imágenes del cordobés Javier Marañón y el granadino David Rodríguez, encarcelados en aquella prisión desde abril. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El Gobierno asegura que mantiene un seguimiento “permanente” del caso de Javier Marañón Montero, cordobés preso en Guinea Ecuatorial desde hace 20 meses, y de David Rodríguez Ballesta, natural de Granada, ambos acusados de corrupción por un proyecto de televisión digital.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha explicado que tanto la Embajada de España en Malabo como los Servicios Centrales del departamento continúan realizando gestiones de protección y asistencia consular en favor de los dos españoles.

En el plano político, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha abordado el asunto con su homólogo ecuatoguineano, Simeón Oyono, en tres ocasiones: dos durante el pasado año y otra en febrero de 2026. El secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales también trató el caso en otras dos ocasiones a lo largo de 2025.

A estas gestiones se suman las desarrolladas directamente en Guinea Ecuatorial. Según el Gobierno, el embajador español en Malabo ha planteado la situación ante el presidente del país, Teodoro Obiang, así como ante el vicepresidente, la primera dama, el fiscal general del Estado y el ministro de Asuntos Exteriores.

El Ejecutivo añade que la Embajada mantiene además llamadas y mensajes semanales con responsables de la Administración ecuatoguineana y ha cursado más de 40 notas verbales, además de realizar 26 visitas consulares.

Estas actuaciones, según Exteriores, han permitido mantener un acceso regular a los dos detenidos, facilitar su contacto con las familias y hacer posible la entrega de alimentos y la realización de visitas médicas.

El Ministerio recuerda además que Albares recibió personalmente a las familias en mayo de este año para interesarse por su situación. Posteriormente, el 4 de agosto, los hermanos de los detenidos y un representante de la empresa se reunieron con responsables de Españoles en el Exterior y de Protección y Asistencia Consular.

Las familias reclaman más implicación

Las familias de Javier Marañón y David Rodríguez han reclamado este mes una mayor implicación política después de que ambos hayan cumplido 20 meses en prisión preventiva en la cárcel de Playa Negra.

Según sostienen, este periodo supera ampliamente el máximo legal y esta semana han anunciado además su intención de reclamar una indemnización al Gobierno por responsabilidad patrimonial.

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Exteriores, por su parte, insiste en que continuará prestando al caso “toda la atención que requiere” dentro del ámbito de sus competencias.

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