Inicio del curso escolar
La falta de profesores afecta a varios alumnos con necesidades específicas en Pozoblanco
El colegio Virgen de Luna mantiene una única aula específica para siete alumnos con necesidades especiales, a pesar de que el centro educativo ha registrado un aumento de matriculaciones
Siete alumnos con necesidades educativas especiales del colegio Virgen de Luna de Pozoblanco no han podido iniciar este jueves el curso escolar con normalidad ante la falta de profesorado para el aula específica de dicho centro.
Las familias de estos niños y niñas consideran que si en el curso anterior se trasladó a la Delegación territorial la necesidad de abrir una segunda aula específica o, en su defecto, aumentar el número de recursos humanos en la ya existente, en este curso la situación se ha visto agravada por la matriculación de otro alumno.
Se mantiene una única aula con un escolar más
Así, el aula específica del colegio pozoalbense pasa de 6 a 7 alumnos y alumnas, manteniendo una única aula y sin haberse incrementado de forma proporcional los recursos humanos y educativos necesarios para atender adecuadamente sus necesidades.
Ante esta situación, las familias han convocado para este viernes una concentración a las puertas del colegio para que el resto de las familias del centro educativo apoyen su demanda, ya que el profesorado que les ha sido asignado no estará a tiempo completo en el aula específica.
- El pueblo de Córdoba cuyos vecinos siguen llamándose como en tiempos de Roma
- Fallece a los 70 años el sacerdote lucentino José Gutiérrez tras una vida dedicada a la Iglesia
- Córdoba cambia de 'fase climática': bajan las temperaturas y la Aemet espera lluvias en estas horas del día
- La Aemet avisa de un importante cambio en el tiempo en Córdoba: el calor se prepara para decir adiós
- Nadie imaginaba lo que había sobre el cerro de este pueblo de Córdoba: un palacio que sorprendió a los arqueólogos
- Silbon refuerza su presencia en Lucena en un local con historia: allí trabajó el bisabuelo de su fundador
- Almedinilla, Carcabuey y Fuente Tójar plantean a la Diputación de Córdoba medidas para garantizar el servicio de ayuda a domicilio
- Miles de personas secundan las concentraciones de apoyo a Ceuta en los pueblos de Córdoba