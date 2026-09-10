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Inicio del curso escolar

La falta de profesores afecta a varios alumnos con necesidades específicas en Pozoblanco

El colegio Virgen de Luna mantiene una única aula específica para siete alumnos con necesidades especiales, a pesar de que el centro educativo ha registrado un aumento de matriculaciones

Familias de niños con necesidades especiales del colegio Virgen de Luna de Pozoblanco, ante el centro este jueves.

Familias de niños con necesidades especiales del colegio Virgen de Luna de Pozoblanco, ante el centro este jueves. / R.G.

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Rosa G. Aperador

Rosa G. Aperador

Pozoblanco

Siete alumnos con necesidades educativas especiales del colegio Virgen de Luna de Pozoblanco no han podido iniciar este jueves el curso escolar con normalidad ante la falta de profesorado para el aula específica de dicho centro.

Las familias de estos niños y niñas consideran que si en el curso anterior se trasladó a la Delegación territorial la necesidad de abrir una segunda aula específica o, en su defecto, aumentar el número de recursos humanos en la ya existente, en este curso la situación se ha visto agravada por la matriculación de otro alumno.

Se mantiene una única aula con un escolar más

Así, el aula específica del colegio pozoalbense pasa de 6 a 7 alumnos y alumnas, manteniendo una única aula y sin haberse incrementado de forma proporcional los recursos humanos y educativos necesarios para atender adecuadamente sus necesidades.

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Ante esta situación, las familias han convocado para este viernes una concentración a las puertas del colegio para que el resto de las familias del centro educativo apoyen su demanda, ya que el profesorado que les ha sido asignado no estará a tiempo completo en el aula específica.

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