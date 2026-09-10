La Diputación de Córdoba aborda la prevención del suicidio: "Uno de los obstáculos con los que nos encontramos son las barreras sociales"

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido durante la mañana de este jueves una mesa redonda titulada Hablemos del suicidio sin mitos: prevención desde la salud mental, la psicología y la educación, iniciativa que se enmarca en los actos conmemorativos del Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

El acto, organizado por la Asociación Internacional Teléfono de la Esperanza, ha contado con la participación de la delegada de Derechos Sociales de la institución provincial, Irene Aguilera; así como con el presidente de la entidad, Rafael Ruiz; Eva Contador, delegada de Servicios Sociales, Mayores y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba y con la delegada provincial de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía, María Jesús Campos.

“Vivimos en un momento en el que todo es muy rápido y en el que se reducen los tiempos de escucha; sin embargo, ese pararnos y mirar con las gafas de la personas que reclaman nuestra atención es fundamental”, ha expresado Aguilera. Para la también presidenta del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), “es importante que detrás de ese teléfono hay personas formadas que escuchan que saben detectar problemas y ofrecer soluciones a problemas concretos”.

Por su parte el presidente de Sede Córdoba de la Asociación Internacional Teléfono de la Esperanza, Rafael Ruiz, ha hecho referencia a que “venimos celebrando tres actos centrales a lo largo del año, uno dedicado a la escucha, otro al voluntariado y el que hoy celebramos centrado en la prevención del suicidio”. Y es que la prevención, ha continuado, “es una de las líneas maestras de nuestro trabajo, intentando con la intervención directa prevenir y reducir. Aquí uno de los obstáculos con los que nos encontramos son las barreras sociales que nos impiden actuar”.

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“Así, mitos como por ejemplo el que señala que hay personas que piensan que cuando un sujeto habla del suicidio no hay que hacerle caso, cuando es el momento en el que hay que abordarlo, iniciando un proceso de escucha y atención. Y en torno a estos mitos se centra la mesa redonda que abordamos hoy”, ha apostillado Ruiz. El presidente de Sede Córdoba de la Asociación Internacional Teléfono de la Esperanza se ha referido a que son cerca de 7.000 las llamadas recibidas al año, no todas ellas centradas en el suicidio, unas llamadas que son atendidas por un equipo de voluntarios y orientadores”.