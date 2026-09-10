Córdoba se da un respiro del calor: bajan las temperaturas pero la Aemet apunta a otro posible repunte hacia los 40 grados

Córdoba parece que empieza a dejar atrás, al menos de forma temporal, los episodios más intensos de calor que han marcado el arranque de septiembre. La provincia afronta los últimos compases del verano con una situación meteorológica más estable y temperaturas que, aunque continúan siendo elevadas para buena parte del día, se alejan de los registros extremos alcanzados durante las primeras semanas del mes. El descenso de las temperaturas nocturnas empieza además a hacerse más evidente, una señal de que el cambio de estación se aproxima, aunque todavía quedan jornadas de calor por delante.

El panorama contrasta con un final de agosto que dejó temperaturas anormalmente contenidas para las fechas, con máximas que se situaron en torno a los 30 grados. El cambio fue notable con la llegada del nuevo mes, cuando los termómetros volvieron a dispararse y llegaron a manejarse previsiones de hasta 42 grados en Córdoba, con avisos meteorológicos por altas temperaturas que afectaron a la provincia.

Ahora la situación tiende a normalizarse. La bajada de las mínimas y la ausencia de fenómenos adversos dibujan unas jornadas más tranquilas, aunque el calor no desaparece. De hecho, las previsiones apuntan a que todavía puede producirse un nuevo ascenso de las temperaturas hacia el final de esta semana y, especialmente, al inicio de la próxima. A varios días vista, los termómetros podrían volver a aproximarse a los 40 grados en algunos puntos de la provincia, por lo que el verano todavía no ha dicho su última palabra.

El tiempo este jueves en Córdoba

Este jueves 10 de septiembre estará marcado por los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Será, por tanto, una jornada estable y sin cambios significativos en el estado del cielo. La principal novedad estará en las temperaturas mínimas, que continuarán con su tendencia descendente. Las máximas, en cambio, apenas experimentarán variaciones y seguirán manteniéndose en valores elevados, especialmente en las zonas del valle del Guadalquivir.

El viento será flojo y variable durante buena parte de la jornada, aunque se esperan intervalos moderados por la tarde, una situación que se repetirá también durante la jornada del viernes.

En Córdoba capital, los termómetros se moverán entre los 18 grados de mínima y los 35 de máxima. En Lucena, la previsión sitúa las temperaturas entre los 18 y los 31 grados, mientras que Pozoblanco tendrá un ambiente algo más fresco, con una mínima de 15 grados y una máxima de 31. Por su parte, Priego de Córdoba registrará temperaturas de entre 16 y 30 grados.

El tiempo en Córdoba. / Córdoba

El tiempo este viernes en Córdoba

La estabilidad continuará este viernes, cuando los cielos estarán despejados en toda la provincia. No se esperan cambios relevantes en la situación meteorológica y el sol volverá a ser el protagonista durante prácticamente toda la jornada. Las temperaturas mínimas volverán a descender, reforzando esa sensación de que las noches comienzan poco a poco a alejarse de los valores propios de pleno verano. Las máximas, sin embargo, se mantendrán prácticamente sin cambios. El viento volverá a ser flojo y variable, con algunos intervalos moderados durante la tarde.

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En Córdoba capital, la jornada arrancará con 17 grados y alcanzará los 35 grados durante las horas centrales del día. En Lucena, los termómetros oscilarán entre los 17 y los 31 grados. En el norte de la provincia, Pozoblanco tendrá una mínima de 14 grados y una máxima de 32, mientras que Priego de Córdoba se moverá entre los 14 y los 30 grados.