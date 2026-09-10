Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Camping de lujo en CórdobaCines de verano CórdobaProyecto Hera | Cáncer de mama pospartoVíctor Sánchez Córdoba CFMantenimiento de colegiosCNI CeutaIncidencias en colegiosSuicidios en hombresEl tiempo en CórdobaJosé Carlos Ruiz (IU Córdoba)Premios Ejército 2027Córdoba CF trayectoria en SegundaCordobIANuevo curso escolarEstrés en la vuelta al coleLa Corredera grupo de músicaAvispón asiático
instagramlinkedin

Fiestas

Bujalance enciende su Feria Real tras el pregón de la bailaora Elvira Moreno

La localidad celebra hasta el próximo domingo sus fiestas con una programación que incluye espectáculos flamencos, actividades culturales y su habitual oferta gastronómica

Encendido de la Feria de Bujalance.

Encendido de la Feria de Bujalance. / ESCAMILLA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
José Escamilla

José Escamilla

Bujalance

Bujalance abrió en la noche de este miércoles de par en par su Feria Real 2026 a todos los vecinos y visitantes que quieran disfrutar de cinco días bulliciosos en este acontecimiento que cierra el periodo estival y en el que la localidad se engalana y se envuelve con alegría, luces, colores, música y diversión, junto a la más rica gastronomía.

Los actos oficiales los abrió el pregón de la Feria Real 2026, a cargo de la bailaora bujalanceña Elvira Moreno Benítez, que hizo vibrar al Teatro Español, rescatando grandes recuerdos y emocionando con sus palabras y con el arte de su baile, mostrando ese profundo amor que tiene a su pueblo.

Posteriormente tuvo lugar el pistoletazo de salida con el encendido del alumbrado. Un año más, el honor de pulsar el botón que ilumina todo el recinto ferial recayó en la persona de mayor edad, que correspondió a Manuel Tello Villén, acompañado de la alcaldesa, Elena Alba, miembros del Consistorio, representantes de todas las asociaciones y numerosos vecinos que se dieron cita vara vivir este momento.

Cuatro días de feria para disfrutar

Tras el encendido llegó la inauguración oficial de la Caseta Municipal, con la actuación de la banda de la asociación Pedro Lavirgen y el espectáculo de danza flamenca Tierra y Alma, de Manuel Jiménez.

Por delante quedan cuatro días de feria para beber buen vino, bailar en las casetas, vestirse de gitana y flamenco, subirse a las atracciones o pasear a caballo. Días intensos de feria, que tanto gustan a bujalanceños, cordobeses y andaluces.

Noticias relacionadas y más

Pero además, en Bujalance se puede disfrutar de su cultura y de la monumentalidad de sus edificios, donde las piedras milenarias se funden con el blanco de las paredes de sus casas, el verdiazul de su cielo y su naturaleza del mar de olivos, donde nace y madura la aceituna, origen del aceite de oliva virgen.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo de Córdoba cuyos vecinos siguen llamándose como en tiempos de Roma
  2. Fallece a los 70 años el sacerdote lucentino José Gutiérrez tras una vida dedicada a la Iglesia
  3. La Aemet avisa de un importante cambio en el tiempo en Córdoba: el calor se prepara para decir adiós
  4. Nadie imaginaba lo que había sobre el cerro de este pueblo de Córdoba: un palacio que sorprendió a los arqueólogos
  5. Miles de personas secundan las concentraciones de apoyo a Ceuta en los pueblos de Córdoba
  6. Córdoba, entre el aviso amarillo de la Aemet y las posibles lluvias: así cambia el tiempo este fin de semana
  7. Buscan a Juan Antonio Martínez Real, desaparecido en Puente Genil este martes
  8. Muere un hombre de 66 años al volcar el coche que conducía en Fuente Obejuna

Bujalance enciende su Feria Real tras el pregón de la bailaora Elvira Moreno

La iniciativa DMencia explora las urgencias sociales y medioambientales bajo el lema 'Metamorfosis'

La iniciativa DMencia explora las urgencias sociales y medioambientales bajo el lema 'Metamorfosis'

Silbon refuerza su presencia en Lucena en un local con historia: allí trabajó el bisabuelo de su fundador

Silbon refuerza su presencia en Lucena en un local con historia: allí trabajó el bisabuelo de su fundador

La Orquesta de Córdoba retoma este fin de semana su gira por la provincia

La Orquesta de Córdoba retoma este fin de semana su gira por la provincia

Las mujeres artistas protagonizan el cartel de Sonraíz 2026 en Carcabuey

Las mujeres artistas protagonizan el cartel de Sonraíz 2026 en Carcabuey

La Diputación impulsa CordobIA para acercar la inteligencia artificial a las empresas de la provincia

La Diputación impulsa CordobIA para acercar la inteligencia artificial a las empresas de la provincia

Licitada una obra de mejora en la ITV de Lucena que trasladará el frenómetro y velocímetro de ubicación

Licitada una obra de mejora en la ITV de Lucena que trasladará el frenómetro y velocímetro de ubicación

Espiel crea una comunidad energética para facilitar el ahorro eléctrico a vecinos y empresas

Espiel crea una comunidad energética para facilitar el ahorro eléctrico a vecinos y empresas
Tracking Pixel Contents