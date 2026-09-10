Bujalance enciende su Feria Real tras el pregón de la bailaora Elvira Moreno

Bujalance abrió en la noche de este miércoles de par en par su Feria Real 2026 a todos los vecinos y visitantes que quieran disfrutar de cinco días bulliciosos en este acontecimiento que cierra el periodo estival y en el que la localidad se engalana y se envuelve con alegría, luces, colores, música y diversión, junto a la más rica gastronomía.

Los actos oficiales los abrió el pregón de la Feria Real 2026, a cargo de la bailaora bujalanceña Elvira Moreno Benítez, que hizo vibrar al Teatro Español, rescatando grandes recuerdos y emocionando con sus palabras y con el arte de su baile, mostrando ese profundo amor que tiene a su pueblo.

Posteriormente tuvo lugar el pistoletazo de salida con el encendido del alumbrado. Un año más, el honor de pulsar el botón que ilumina todo el recinto ferial recayó en la persona de mayor edad, que correspondió a Manuel Tello Villén, acompañado de la alcaldesa, Elena Alba, miembros del Consistorio, representantes de todas las asociaciones y numerosos vecinos que se dieron cita vara vivir este momento.

Cuatro días de feria para disfrutar

Tras el encendido llegó la inauguración oficial de la Caseta Municipal, con la actuación de la banda de la asociación Pedro Lavirgen y el espectáculo de danza flamenca Tierra y Alma, de Manuel Jiménez.

Por delante quedan cuatro días de feria para beber buen vino, bailar en las casetas, vestirse de gitana y flamenco, subirse a las atracciones o pasear a caballo. Días intensos de feria, que tanto gustan a bujalanceños, cordobeses y andaluces.

Pero además, en Bujalance se puede disfrutar de su cultura y de la monumentalidad de sus edificios, donde las piedras milenarias se funden con el blanco de las paredes de sus casas, el verdiazul de su cielo y su naturaleza del mar de olivos, donde nace y madura la aceituna, origen del aceite de oliva virgen.