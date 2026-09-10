El Ayuntamiento de Montilla actualiza su Plan de Emergencias Local tras siete años de trabajos

El Ayuntamiento de Montilla aprobó en la noche de este miércoles, durante el pleno ordinario correspondiente al mes de septiembre, la actualización del Plan Territorial de Emergencias Local, la modificación del acuerdo marco de la Policía Local, la adhesión a la Red Innpulso y la presentación de la candidatura a Ciudad Española del Vino 2027. La sesión incluyó también un recuerdo al primer alcalde de la etapa democrática tras la dictadura, José Luque Naranjo, que falleció el pasado domingo a los 92 años de edad.

La actualización del Plan Territorial de Emergencias Local salió adelante con el objetivo de mejorar la planificación, la coordinación y la capacidad de respuesta ante posibles situaciones de emergencia. Durante la sesión, los grupos municipales agradecieron la labor de Antonio Varo, coordinador local de Protección Civil.

Los trabajos para renovar este documento comenzaron en 2017, cuando el equipo de gobierno planteó la necesidad de sustituir el Plan de Emergencias Municipal elaborado en 1997. La iniciativa respondía a los cambios que había experimentado Montilla durante aquellas dos décadas y a la necesidad de adaptar la actuación de los servicios de emergencia a la configuración del municipio.

Luz verde al acuerdo marco de la Policía Local

Por otro lado, el Pleno de la Corporación municipal también aprobó la modificación del acuerdo marco de la Policía Local y su anexo, cerrado el pasado mes de julio. La decisión, que contó con el respaldo de los tres grupos municipales, se orientó a seguir mejorando las condiciones en las que desarrolla su trabajo la plantilla de la Policía Local.

Otro de los asuntos aprobados fue la adhesión de Montilla a la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación, conocida como Red Innpulso. Este acuerdo se produjo después de que el Ayuntamiento recibiera el pasado mes de junio, en la localidad valenciana de Picanya, el distintivo de Ciudad de la Ciencia y la Innovación, concedido por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Con motivo de ese reconocimiento, la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, señaló que "formar parte de la Red Innpulso supone un importante avance para Montilla. Nos permite compartir experiencias con ciudades referentes, acceder a nuevas oportunidades de financiación y seguir incorporando soluciones innovadoras que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas".

La participación en esta red permitirá al Ayuntamiento intercambiar experiencias y desarrollar proyectos conjuntos con otros municipios. Entre sus ámbitos de trabajo figuran la transformación digital, la sostenibilidad, la transición ecológica, la participación ciudadana y la modernización de los servicios públicos.

La sesión plenaria también dio luz verde a la presentación de la candidatura de Montilla a Ciudad Española del Vino 2027. La propuesta se articula en torno a la singularidad de la uva de la variedad Pedro Ximénez y pretende reforzar el posicionamiento nacional del municipio, impulsar el turismo y convertir su patrimonio vitivinícola en una oportunidad de desarrollo económico.

La Ciudad Española del Vino se anunciará el 1 de octubre

El concejal de Turismo y Promoción de Ciudad, Adrian Lapsley, agradeció el respaldo recibido por parte de entidades, empresas, colectivos y particulares. Ese apoyo se ha concretado en decenas de cartas de adhesión que acompañarán la documentación de la candidatura.

Una vez presentada ante la Asociación Española de Ciudades del Vino, la propuesta pasará por una valoración técnica previa a la decisión de la junta directiva de esta entidad. Según el calendario previsto, la ciudad elegida para ostentar el reconocimiento en 2027 se anunciará el próximo 1 de octubre.

Bajo el lema Montilla, reino de la Pedro Ximénez al Mundo, la candidatura plantea proyectar el patrimonio local, los procesos de elaboración, las tradiciones y la vinculación histórica del municipio con el vino. Si resulta elegida, Montilla dispondrá de doce meses para desarrollar una programación centrada en la promoción, la celebración y la colaboración alrededor de su identidad vitivinícola.

El Ayuntamiento persigue que la iniciativa tenga continuidad más allá del año de la capitalidad. Entre los objetivos de la propuesta figuran dejar un legado duradero, contribuir a un territorio más competitivo y sostenible, reforzar la proyección exterior de Montilla y generar nuevas oportunidades económicas a partir de su patrimonio vinculado al vino.

Durante el Pleno, los tres grupos municipales —PSOE, PP e Izquierda Unida— presentaron también sus respectivas mociones de apoyo a la ciudad de Ceuta, que sufrió el 30 y 31 de julio una entrada masiva e ilegal de entre 70.000 y 80.000 inmigrantes procedentes de Marruecos.

Recuerdo a José Luque Naranjo

En el apartado de Notas de la Presidencia, el alcalde, Rafael Llamas, dedicó unas palabras de recuerdo a José Luque Naranjo, que estuvo al frente del Ayuntamiento de Montilla entre 1979 y 1982. Administrativo de profesión, el exregidor mantuvo hasta sus últimos días su vinculación con el Partido Comunista de España y con Izquierda Unida.

Luque Naranjo encabezó la candidatura del Partido Comunista de España en las elecciones municipales del 3 de abril de 1979, las primeras celebradas tras la dictadura. Aquellos comicios lo convirtieron en el primer alcalde de la nueva etapa democrática de Montilla.