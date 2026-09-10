Día mundial
La Asociación de Familiares y Enfermos Mentales del Valle de Los Pedroches reclama mayor apoyo familiar en la prevención del suicidio
El colectivo Afemvap subraya en Pozoblanco que las cifras de suicidio en España durante 2025 superan a las víctimas de accidentes de tráfico, instando a combatir los desajustes sociales
La Asociación de Familiares y Enfermos Mentales del Valle de Los Pedroches (Afemvap) ha leído este jueves en Pozoblanco el manifiesto por el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, en el que se pone el foco en la necesidad de "acompañar, guiar y educar a las familias en las herramientas de prevención y apoyo".
Para el colectivo, la familia es el entorno más cercano al que hay que enseñar a reconocer las señales de alarma que pueden alertar de un posible suicidio.
Desajustes sociales
También se hace hincapié en la necesidad de hablar para las personas que padecen algún sufrimiento emocional, y para las familias y amigos que sufren una ausencia inesperada.
Uno de los datos destacados en el manifiesto es que el número de suicidios en España en 2025 es superior al de las víctimas por accidentes de tráfico, por lo que "hay que buscar sus causas en los desajustes sociales, cuando no en el abandono".
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