Telpark y el Ayuntamiento de Cabra lanzan una tarifa especial para aparcar junto al hospital Infanta Margarita.

El Ayuntamiento de Cabra y Telpark han puesto en marcha una nueva iniciativa para facilitar el estacionamiento junto al hospital de la localidad durante el mes de septiembre.

La medida estará disponible entre el 7 y el 29 de septiembre, ambos incluidos, y permitirá aparcar hasta 12 horas desde 1,49 euros en el aparcamiento Telpark situado junto al Hospital Infanta Margarita de Cabra, mediante la adquisición de pases Multipass.

La promoción está planteada especialmente para usuarios que necesitan acudir con frecuencia al centro hospitalario por motivos médicos, laborales o personales y coincide con la vuelta a la actividad habitual tras el periodo estival.

Paquetes de 5, 10 o 20 pases

Los usuarios podrán adquirir desde la aplicación de Telpark paquetes Multipass de 5, 10 o 20 pases. Una vez realizada la compra, será necesario asociar la matrícula del vehículo, lo que permitirá acceder y salir del aparcamiento mediante lectura automática, sin necesidad de retirar tique ni efectuar pagos en cada estancia.

La aplicación permitirá además modificar la matrícula asociada al paquete, de manera que los pases puedan utilizarse con diferentes vehículos.

Según la compañía, la plataforma mostrará tanto la tarifa habitual como el precio promocional para que los usuarios puedan consultar el descuento aplicado durante la vigencia de la campaña.

El director de Operaciones Off-Street en Iberia de Telpark, Ignacio Merry del Val, ha señalado que el objetivo de la iniciativa es ofrecer una alternativa con un precio cerrado para quienes necesitan utilizar con frecuencia el aparcamiento del entorno hospitalario.

La acción cuenta con el respaldo del alcalde de Cabra, Fernando Priego, y recupera una fórmula de movilidad aplicada anteriormente en el municipio.