La Orquesta de Córdoba retoma este fin de semana su gira por la provincia

La Orquesta de Córdoba retomará este fin de semana su gira por la provincia de Córdoba. Bajo el título La orquesta suena en la provincia, la institución musical regalará al público tres nuevos conciertos en los municipios de Rute, Fuente Obejuna y Montalbán los días 11, 12 y 13 de septiembre, respectivamente.

Este segundo bloque de conciertos del año 2026 cuenta con la dirección del sevillano Alejandro Muñoz y la interpretación de la violinista vietnamita Hoang Linh Chi. Ambos autores tienen preparado un programa que comienza con Alla rustica, el concierto de cuerda en sol mayor RV 151 que consiste en una pieza breve con una gran vivacidad, y que sirve de antesala perfecta a lo que está por venir. Tras esto, la Orquesta de Córdoba ofrecerá Las cuatro estaciones, obra maestra que describe los ciclos de la naturaleza mediante sus cuatro célebres conciertos para violín: La primavera, El verano, El otoño y El invierno.

Democratizar el acceso a la música clásica

Todos los conciertos comenzarán a las 20.00 horas, y son con entrada libre hasta completar aforo. Con el carácter gratuito de estas actuaciones, los desplazamientos de la propia Orquesta de Córdoba y la colaboración con los diferentes ayuntamientos, la organización pretende "dinamizar la agenda cultural del territorio y democratizar el acceso a la música clásica".