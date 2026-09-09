Montilla mejora la señalización vial en los entornos escolares por el inicio del curso

El Ayuntamiento de Montilla está renovando la señalización vial del municipio de cara al inicio del curso escolar, mediante una actuación que abarca más de 40 pasos de peatones y más de cinco kilómetros de vías públicas. Los trabajos prestan especial atención a los puntos más deteriorados y a los entornos de los centros educativos, con el objetivo de mejorar la seguridad de los desplazamientos y favorecer la movilidad peatonal.

La intervención se desarrolla mediante el trabajo conjunto del servicio municipal de señalización y una empresa especializada, una colaboración que permite ampliar el alcance de las tareas y atender las necesidades detectadas en distintos puntos de la localidad. La financiación procede principalmente del Ayuntamiento y cuenta con una aportación de 9.000 euros de la Diputación de Córdoba.

El alcalde, Rafael Llamas, relacionó estos trabajos con el mantenimiento de los espacios que la ciudadanía utiliza a diario. "Anunciamos muchas veces grandes obras, pero también lo cotidiano y las pequeñas obras mejoran de una manera muy determinante la calidad de vida de los ciudadanos", señaló.

Por su parte, el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, explicó que la actuación tiene como objetivo "hacer de Montilla una ciudad más accesible" y favorecer desplazamientos más seguros, especialmente a pie. Además de los pasos de peatones y las marcas viales incluidas en la intervención, los trabajos contemplan otros elementos de señalización horizontal que requieren renovación o mejora.

Rosales señaló que se puso "especial énfasis" en los entornos educativos ante el incremento de los desplazamientos de alumnado, familias y profesionales con el comienzo de las clases. El refuerzo comprende las inmediaciones de los centros de Educación Especial, Infantil, Primaria y Secundaria de Montilla y busca mejorar las condiciones de seguridad durante las entradas y salidas.

"Beso y adiós" en el colegio Salesiano

Entre las medidas relacionadas con los entornos escolares figura la habilitación de un espacio de "Beso y adiós" en el colegio Salesiano San Francisco Solano. El Ayuntamiento colaboró con la comunidad educativa para atender una demanda planteada por las familias y por el propio centro educativo.

El funcionamiento previsto permitirá que las familias dejen al alumnado en el punto habilitado, desde donde una persona del claustro o de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) Miguel Rúa podrá acompañarlo hasta el interior del centro. Según explicó Rosales, la iniciativa pretende facilitar la organización de las entradas, reducir situaciones de riesgo y generar un entorno escolar "más seguro y ordenado".

En relación con el estado de los colegios, Rafael Llamas explicó que las actuaciones de mantenimiento realizadas durante los últimos años permitieron que este curso no fueran necesarias grandes obras en los centros educativos dentro del ámbito de las competencias municipales.

La Corredera vuelve a ser peatonal

Rafael Llamas y Valeriano Rosales confirmaron también la recuperación de la configuración habitual del tráfico en la calle Corredera. Valeriano Rosales anunció que el cambio se aplicará a partir del lunes 14 de septiembre a las 8.00 de la mañana, cuando la circulación volverá a la disposición previa a la intervención realizada en el torreón de La Tercia, en la calle San Juan de Ávila.

Esta modificación permitirá recuperar la circulación habitual de los vehículos autorizados y facilitar las operaciones de carga y descarga, así como el acceso de los residentes. Para el resto de conductores, la vía permanecerá cerrada al tráfico. Además, la calle Escuelas recuperará el sentido de circulación desde la plazuela de la Inmaculada hacia la plaza de abastos.