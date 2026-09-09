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Inspección de vehículos

Licitada una obra de mejora en la ITV de Lucena que trasladará el frenómetro y velocímetro de ubicación

Las empresas interesadas en ejecutar las reformas en las instalaciones de Veiasa tienen de plazo hasta el 23 de septiembre para presentar sus ofertas

Instalaciones de la ITV de Lucena, en una imagen de archivo.

Instalaciones de la ITV de Lucena, en una imagen de archivo. / M. González

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Manuel González

Manuel González

Lucena

La empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), dependiente de la Junta de Andalucía, ha licitado una intervención de mantenimiento y mejora de la estación de Inspección Técnica de Vehículos de Lucena, ubicada en el bulevar de Los Santos. La licitación del contrato ha sido publicada por un importe de 79.013 euros, IVA incluido, y las empresas interesadas han de formalizar sus propuestas técnicas y económicas antes del 23 de septiembre.

Veiasa considera estas actuaciones "menores", dirigiéndose a objetivos "muy concretos", con el propósito de afianzar la funcionalidad de las instalaciones para continuar prestando de una forma efectiva el servicio de ITV al municipio y a la comarca.

El frenómetro y velocímetro de motos se trasladará

Entre otras intervenciones, esta obra culminará con el traslado del frenómetro y el velocímetro de motos desde su localización actual, entre las líneas 2 y 3, hasta la nave donde actualmente se desarrollan las pruebas de ruido.

Asimismo, la adjudicataria asume la encomienda de la señalización para vehículos ligeros y pesados en las cuatro líneas disponibles. Por ejemplo, se delimitará mediante bolardos la salida de la línea universal de vehículos pesados y los indicadores horizontales.

Renovación de la pintura de las oficinas

Las labores proseguirán con la ampliación del vestuario y la reducción de la sala de juntas, desmontando la primera zona de taquillas y aumentando el espacio del segundo módulo. Igualmente, serán sustituidas las puertas de aluminio del vestíbulo.

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Finalmente, la distribución nueva comprenderá una sala técnica y un despacho de jefa de ITV; además, el contrato contempla la pintura completa de las oficinas y el traslado del aire comprimido y alumbrado a la zona de extracción en fosos al objeto de elevar la superficie operativa por el movimiento del inspector y reforzando la funcionalidad de esta área.

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