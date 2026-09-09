Infrico se suma en Bruselas a la protesta de la industria metalúrgica europea contra la competencia desleal

Representantes de empresas y trabajadores del sector metalúrgico europeo se concentraron el pasado lunes ante la Comisión Europea, en Bruselas, para reclamar a las instituciones comunitarias medidas que garanticen una competencia justa frente a terceros países y permitan mantener la producción industrial y el empleo en Europa.

La movilización, convocada por la federación Eurometal, reunió a cerca de un centenar de personas y una decena de camiones, cuyos cláxones acompañaron la protesta como señal de alarma ante el avance de las importaciones procedentes de fuera de la Unión Europea.

Entre los participantes se encontraba Jesús Torres, director de Compras de Grupo Infrico, que acudió a Bruselas para trasladar la preocupación de la compañía, fabricante de equipos de refrigeración comercial, por la situación de la industria manufacturera europea.

Una protesta para alertar de la pérdida de capacidad industrial

Los manifestantes llevaron hasta las puertas de la Comisión Europea una decena de ataúdes como gesto simbólico para representar, según los convocantes, la pérdida de capacidad productiva y puestos de trabajo que está sufriendo la industria metalúrgica comunitaria.

“Lo que hemos visto en Bruselas confirma que esto ya no es una alerta, es una urgencia. Si Europa no actúa, seguiremos perdiendo capacidad industrial y empleo cualificado frente a competidores que no juegan con las mismas reglas”, señaló Jesús Torres.

Eurometal sostiene que la industria europea afronta una situación de competencia asimétrica frente a fabricantes de terceros países y reclama una respuesta de las autoridades comunitarias para evitar una mayor deslocalización de la producción.

Infrico defiende mantener la fabricación en Europa

La problemática afecta también a sectores que dependen de productos y componentes metálicos, más allá de la propia industria siderúrgica. Es el caso de Grupo Infrico, que fabrica equipos de refrigeración comercial desde hace 40 años en su planta de Lucena.

La compañía mantiene en territorio europeo su principal centro productivo y buena parte de su cadena de suministro, además de una plantilla de alrededor de 1.000 trabajadores. Para Infrico, la pérdida de competitividad de los proveedores europeos repercute directamente en las empresas manufactureras que apuestan por mantener su producción en la UE.

“En Grupo Infrico llevamos 40 años apostando por fabricar en Europa. Defender una competencia justa no es proteccionismo, es garantizar que quienes invertimos en calidad, innovación y empleo local podamos seguir haciéndolo”, afirmó Torres.

El sector pide ampliar la defensa comercial

La principal reivindicación planteada por Eurometal pasa por extender a los bienes con un elevado contenido en acero las medidas de defensa comercial que ya se aplican al acero como materia prima.

El sector insiste en que su demanda no consiste en obtener ayudas o subvenciones, sino en establecer unas reglas de competencia similares para los fabricantes europeos y sus competidores de terceros países.

Para Grupo Infrico, contar con un marco de competencia equilibrado resulta clave para mantener las inversiones en innovación y eficiencia energética y preservar el empleo industrial dentro de la Unión Europea, una apuesta que la compañía asegura haber reforzado coincidiendo con su 40 aniversario.