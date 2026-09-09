Educación
El IES Alto Guadiato de Peñarroya-Pueblonuevo estrena nuevos talleres para el ciclo formativo de Soldadura y Calderería
La Agencia Pública Andaluza de Educación dota el instituto de unas instalaciones especializadas en mecanizado y construcciones metálicas, financiadas con fondos europeos
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha finalizado las obras para la dotación de nuevos espacios para ciclos formativos en el IES Alto Guadiato de Peñarroya-Pueblonuevo, que han supuesto una inversión de 348.914,93 euros. Los trabajos han dotado al centro educativo de los talleres necesarios para la impartición del ciclo formativo de grado medio de técnico en Soldadura y Calderería, de la familia de Fabricación Mecánica.
Para ello, junto a la pista polideportiva se ha construido un nuevo edificio, de tipología industrial, que alberga un taller de construcciones metálicas con 216 metros cuadrados de superficie útil y otro taller de mecanizado de 153,5 metros cuadrados.
Estas instalaciones, que podrán tener un uso polivalente, completan así los espacios educativos para este ciclo formativo, que ya contaba con un aula polivalente y un laboratorio de ensayos.
Las obras han sido confinanciadas con fondos europeos
Las obras de ampliación del IES Alto Guadiato forman parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Educación, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y han sido cofinanciadas por la Unión Europea dentro del marco Feder 2021-2027, a través del Fondo de Transición Justa (FTJ).
La Junta destaca en un comunicado que el FTJ tiene como objetivo apoyar obras y equipamientos para la reorientación de la actividad productiva hacia una economía más verde y sostenible en aquellas regiones que resulten más afectadas por las políticas comunitarias en materia de energía y clima.
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