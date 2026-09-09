Espiel crea una comunidad energética para facilitar el ahorro eléctrico a vecinos y empresas

El Ayuntamiento de Espiel ha impulsado la constitución de la Comunidad Energética Local Virgen de la Estrella (CEL Virgen de la Estrella), una iniciativa dirigida a facilitar que vecinos y empresas puedan acceder a energía renovable y reducir su factura eléctrica sin necesidad de realizar una inversión inicial en instalaciones fotovoltaicas propias.

La comunidad energética se desarrollará bajo el modelo de CEL Management, empresa especializada en este tipo de proyectos que, según la información facilitada, ha participado ya en más de 50 instalaciones en España. La compañía señala además que la de Espiel será la primera comunidad energética de Córdoba promovida mediante esta fórmula sin inversión.

La CEL Virgen de la Estrella se plantea como una cooperativa de participación ciudadana a la que podrán incorporarse voluntariamente particulares y empresas del municipio.

Vista de Espiel. / CÓRDOBA

El modelo pretende que los usuarios puedan beneficiarse de la producción de energía renovable sin tener que instalar placas solares en sus propios inmuebles ni asumir el desembolso asociado a una instalación individual. Según sus promotores, la participación no tendrá permanencia ni implicará responsabilidad para los vecinos que se adhieran.

Presentación el 1 de octubre

El funcionamiento de la comunidad energética se explicará en una jornada pública que tendrá lugar el próximo 1 de octubre, a las 19.00 horas, en la Casa de la Cultura de Espiel.

Durante el encuentro se detallará quién puede participar, cómo funciona el modelo sin inversión y qué ventajas puede ofrecer tanto a hogares como a empresas.

El Ayuntamiento plantea la iniciativa como una herramienta para fomentar el aprovechamiento de recursos renovables en el propio municipio y aumentar la participación de los ciudadanos en la generación y consumo de energía.

El objetivo es que los interesados puedan conocer las condiciones del proyecto antes de decidir su incorporación a una comunidad energética que busca combinar autoconsumo colectivo, ahorro y producción renovable.