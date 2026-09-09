Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Suicidios en hombresTeléfono de la EsperanzaEl tiempo en CórdobaNuevo curso escolarLa Corredera grupo de músicaEstrés en la vuelta al coleAvispón asiáticoDirecto | CongresoGuilherme Fernandes CCFCórdoba CF trayectoria en SegundaEuromillones en CórdobaUCO prevención del suicidioVelá de la FuensantaMisa Virgen de la FuensantaJuan Antonio Martínez, desaparecido en Puente Genil
instagramlinkedin

Consumo

Espiel crea una comunidad energética para facilitar el ahorro eléctrico a vecinos y empresas

La CEL Virgen de la Estrella funcionará bajo un modelo sin inversión inicial en placas solares y se presentará públicamente el 1 de octubre

Imagen de archivo de una planta solar.

Imagen de archivo de una planta solar. / Áxel Álvarez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Ayuntamiento de Espiel ha impulsado la constitución de la Comunidad Energética Local Virgen de la Estrella (CEL Virgen de la Estrella), una iniciativa dirigida a facilitar que vecinos y empresas puedan acceder a energía renovable y reducir su factura eléctrica sin necesidad de realizar una inversión inicial en instalaciones fotovoltaicas propias.

La comunidad energética se desarrollará bajo el modelo de CEL Management, empresa especializada en este tipo de proyectos que, según la información facilitada, ha participado ya en más de 50 instalaciones en España. La compañía señala además que la de Espiel será la primera comunidad energética de Córdoba promovida mediante esta fórmula sin inversión.

La CEL Virgen de la Estrella se plantea como una cooperativa de participación ciudadana a la que podrán incorporarse voluntariamente particulares y empresas del municipio.

Vista de Espiel.

Vista de Espiel. / CÓRDOBA

El modelo pretende que los usuarios puedan beneficiarse de la producción de energía renovable sin tener que instalar placas solares en sus propios inmuebles ni asumir el desembolso asociado a una instalación individual. Según sus promotores, la participación no tendrá permanencia ni implicará responsabilidad para los vecinos que se adhieran.

Presentación el 1 de octubre

El funcionamiento de la comunidad energética se explicará en una jornada pública que tendrá lugar el próximo 1 de octubre, a las 19.00 horas, en la Casa de la Cultura de Espiel.

Durante el encuentro se detallará quién puede participar, cómo funciona el modelo sin inversión y qué ventajas puede ofrecer tanto a hogares como a empresas.

El Ayuntamiento plantea la iniciativa como una herramienta para fomentar el aprovechamiento de recursos renovables en el propio municipio y aumentar la participación de los ciudadanos en la generación y consumo de energía.

Noticias relacionadas y más

El objetivo es que los interesados puedan conocer las condiciones del proyecto antes de decidir su incorporación a una comunidad energética que busca combinar autoconsumo colectivo, ahorro y producción renovable.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo de Córdoba cuyos vecinos siguen llamándose como en tiempos de Roma
  2. Fallece a los 70 años el sacerdote lucentino José Gutiérrez tras una vida dedicada a la Iglesia
  3. La Aemet avisa de un importante cambio en el tiempo en Córdoba: el calor se prepara para decir adiós
  4. Nadie imaginaba lo que había sobre el cerro de este pueblo de Córdoba: un palacio que sorprendió a los arqueólogos
  5. Miles de personas secundan las concentraciones de apoyo a Ceuta en los pueblos de Córdoba
  6. Córdoba, entre el aviso amarillo de la Aemet y las posibles lluvias: así cambia el tiempo este fin de semana
  7. Muere un hombre de 66 años al volcar el coche que conducía en Fuente Obejuna
  8. Paula de Prado (34 años), agricultora en Baena: 'Vivo feliz entre este mar de olivos cordobeses que me ha visto crecer

Espiel crea una comunidad energética para facilitar el ahorro eléctrico a vecinos y empresas

Espiel crea una comunidad energética para facilitar el ahorro eléctrico a vecinos y empresas

Buscan a Juan Antonio Martínez Real, desaparecido en Puente Genil este martes

Córdoba cambia de 'fase climática': bajan las temperaturas y la Aemet espera lluvias en estas horas del día

Córdoba cambia de 'fase climática': bajan las temperaturas y la Aemet espera lluvias en estas horas del día

Lucena se adentra en una nueva Feria del Valle con cinco días repletos de música y diversión

La Virgen de Valle Rico bendice a su paso las calles de la aldea bujalanceña de Morente

Cabra celebra el día de la Virgen de la Sierra

SPG, el gigante cordobés de los envases: 2.000 millones de unidades al año y 200 millones en ventas

SPG, el gigante cordobés de los envases: 2.000 millones de unidades al año y 200 millones en ventas

La figura de José María 'El Tempranillo' cobra vida en Jauja y Lucena en una representación con más de 50 actores

Tracking Pixel Contents