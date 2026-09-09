Ya está en marcha el proyecto CordobIA, una iniciativa desarrollada por la Diputación Provincial, a través del Iprodeco, con la que se pretende dinamizar el tejido socioeconómico de la provincia mediante la capacitación avanzada y el reciclaje profesional de las nuevas tecnologías.

Según explica Ana Rosa Ruz, delegada de Hacienda y Fondos Europeos de la institución provincial, el primer taller de CordobIA, denominado La IA, tu nuevo compañero de trabajo, pretende "acercar al tejido empresarial y a los autónomos de Córdoba los beneficios" que la IA puede llevar a su rentabilidad y posicionamiento.

En esta primera toma de contacto han participado 45 alumnos y alumnas con un programa compuesto por una masterclass demo en vivo, denominada Desbloqueando a tu nuevo compañero: de Prompting a Gems en Google Gemini, así como por el taller Prepara tu equipo de agentes.

Un estudio para detectar las necesidades de los empresarios

Antes de desarrollar CordobIA, el Iprodeco realizó un estudio previo en el que analizaba las "necesidades que se van detectando de los diferentes cursos que se han venido desarrollando durante el ciclo anterior, con muy buena aceptación", explica una nota de prensa de la Diputación. Habrá "dos ventanas de formación" para empresarios para implantar una "base de conocimiento" de esta tecnología; posteriormente, con los directivos interesados, habrá "clases particulares aplicadas directamente a sus empresas".

La Diputación de Córdoba impulsa CordobIA para acercar la inteligencia artificial a las empresas de la provincia. / CÓRDOBA

Por su parte, Roberto Touza, CEO de Startups.st, ha explicado que el objetivo de CordobIA es "ayudar a que los empresarios puedan huir del ruido que rodea a la IA y realmente puedan implementarla en sus proyectos o en sus actividades profesionales". Por ello, los talleres serán "muy prácticos, con acompañamiento en formación y en implementación, buscando victorias tempranas y que puedan salir de los talleres con el conocimiento real" sobre la inteligencia artificial.

La formación y recualificación del Proyecto CordobIA

Este proyecto, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus, tiene como objetivo "mejorar competencias digitales en el conocimiento en IA, facilitar la transformación digital, fomentar la adaptación tecnológica, promover cultura de adaptación tecnológica entre trabajadores y empresas y reducir la brecha digital de formación especializada para jóvenes, mujeres, mayores de 45 años y personas con discapacidad".

El programa de formación y recualificación contempla un itinerario híbrido de 60 horas de duración (40 horas presenciales y 20 horas on line en directo), estructurado en un formato inmersivo y de aprendizaje práctico. Dirigido a 81 beneficiarios, 60 empleados de pymes y 21 desempleados y, con un ámbito de aplicación a toda la provincia de Córdoba.

Las actuaciones de CordobIA contemplan un Bootcamp en IA aplicada a la pyme, sesiones de estrategia digital y gestión del cambio, mentorización individualizada y acompañamiento e intermediación laboral.

El plazo de inscripción permanecerá abierto y toda la información puede encontrarse en este enlace web.