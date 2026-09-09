Policía Nacional
Detienen a un hombre en la Feria de Cabra que llevaba un total de 20 dosis de cocaína, MDMA, marihuana y hachís
El individuo, arrestado en la zona de botellón, reconoció a los agentes que se dedicaba a la venta de estupefacientes
La Policía Nacional arrestó a un hombre que portaba una veintena de dosis de cocaína, MDMA, marihuana y hachís en la Feria de Cabra, informa este cuerpo en una nota de prensa. La actuación se produjo en la zona de botellón de la Feria egabrense y el arrestado reconoció a los agentes que "se dedicaba a la venta de sustancias estupefacientes", asegura el comunicado. A este individuo se le imputa un presunto delito contra la salud pública.
Los hechos ocurrieron el pasado domingo 6 de septiembre, cuando los policías patrullaban a pie dentro del dispositivo de seguridad del evento festivo. Fue entonces cuando observaron a un grupo de personas que, tras percatarse de la presencia policial, "se separó de forma apresurada". Los policías identificaron a uno de ellos y, en el registro de sus pertenencias, localizaron una primera papelina con droga.
Dos teléfonos móviles y casi 300 euros en efectivo
En un registro completo se encontraron un total de 20 dosis de droga (cocaína, MDMA, heroína y hachís), dos teléfonos móviles y casi 300 euros fraccionado en distintos billetes.
Preguntado por los agentes de la Policía Nacional, el hombre reconoció que "se dedicaba a la venta de este tipo de sustancias", asegura este cuerpo. Por ello, fue detenido en el lugar de los hechos y trasladado a dependencias policiales.
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