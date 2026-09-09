Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Suicidios en hombresEl tiempo en CórdobaJosé Carlos Ruiz (IU Córdoba)Crisis de CeutaPremios Ejército 2027Césped El ArcángelCórdoba CF trayectoria en SegundaCordobIANuevo curso escolarEstrés en la vuelta al coleLourdes PastorPremio arquitectos andalucesLa Corredera grupo de músicaAvispón asiáticoGuilherme Fernandes CCFEuromillones en CórdobaUCO prevención del suicidioVelá de la Fuensanta
instagramlinkedin

Policía Nacional

Detienen a un hombre en la Feria de Cabra que llevaba un total de 20 dosis de cocaína, MDMA, marihuana y hachís

El individuo, arrestado en la zona de botellón, reconoció a los agentes que se dedicaba a la venta de estupefacientes

Agentes de la Policía Nacional de Córdoba, cuerpo encargado de la detención, en imagen de archivo.

Agentes de la Policía Nacional de Córdoba, cuerpo encargado de la detención, en imagen de archivo. / CÓRDOBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

La Policía Nacional arrestó a un hombre que portaba una veintena de dosis de cocaína, MDMA, marihuana y hachís en la Feria de Cabra, informa este cuerpo en una nota de prensa. La actuación se produjo en la zona de botellón de la Feria egabrense y el arrestado reconoció a los agentes que "se dedicaba a la venta de sustancias estupefacientes", asegura el comunicado. A este individuo se le imputa un presunto delito contra la salud pública.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 6 de septiembre, cuando los policías patrullaban a pie dentro del dispositivo de seguridad del evento festivo. Fue entonces cuando observaron a un grupo de personas que, tras percatarse de la presencia policial, "se separó de forma apresurada". Los policías identificaron a uno de ellos y, en el registro de sus pertenencias, localizaron una primera papelina con droga.

Dos teléfonos móviles y casi 300 euros en efectivo

En un registro completo se encontraron un total de 20 dosis de droga (cocaína, MDMA, heroína y hachís), dos teléfonos móviles y casi 300 euros fraccionado en distintos billetes.

Noticias relacionadas y más

Preguntado por los agentes de la Policía Nacional, el hombre reconoció que "se dedicaba a la venta de este tipo de sustancias", asegura este cuerpo. Por ello, fue detenido en el lugar de los hechos y trasladado a dependencias policiales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo de Córdoba cuyos vecinos siguen llamándose como en tiempos de Roma
  2. Fallece a los 70 años el sacerdote lucentino José Gutiérrez tras una vida dedicada a la Iglesia
  3. La Aemet avisa de un importante cambio en el tiempo en Córdoba: el calor se prepara para decir adiós
  4. Nadie imaginaba lo que había sobre el cerro de este pueblo de Córdoba: un palacio que sorprendió a los arqueólogos
  5. Miles de personas secundan las concentraciones de apoyo a Ceuta en los pueblos de Córdoba
  6. Córdoba, entre el aviso amarillo de la Aemet y las posibles lluvias: así cambia el tiempo este fin de semana
  7. Muere un hombre de 66 años al volcar el coche que conducía en Fuente Obejuna
  8. Buscan a Juan Antonio Martínez Real, desaparecido en Puente Genil este martes

Detenido por vender droga en la Feria de Cabra: llevaba 20 dosis entre cocaína, MDMA, marihuana y hachís

Detenido por vender droga en la Feria de Cabra: llevaba 20 dosis entre cocaína, MDMA, marihuana y hachís

La Diputación impulsa CordobIA para acercar la inteligencia artificial a las empresas de la provincia

La Diputación impulsa CordobIA para acercar la inteligencia artificial a las empresas de la provincia

Telpark y el Ayuntamiento de Cabra lanzan una tarifa especial para aparcar junto al hospital Infanta Margarita

Telpark y el Ayuntamiento de Cabra lanzan una tarifa especial para aparcar junto al hospital Infanta Margarita

Almedinilla, Carcabuey y Fuente Tójar plantean a la Diputación medidas para garantizar el servicio de ayuda a domicilio

Montilla mejora la señalización vial en los entornos escolares por el inicio del curso

Montilla mejora la señalización vial en los entornos escolares por el inicio del curso

El IES Alto Guadiato de Peñarroya-Pueblonuevo estrena nuevos talleres para el ciclo formativo de Soldadura y Calderería

El IES Alto Guadiato de Peñarroya-Pueblonuevo estrena nuevos talleres para el ciclo formativo de Soldadura y Calderería

Espiel crea una comunidad energética para facilitar el ahorro eléctrico a vecinos y empresas

Espiel crea una comunidad energética para facilitar el ahorro eléctrico a vecinos y empresas

Buscan a Juan Antonio Martínez Real, desaparecido en Puente Genil este martes

Tracking Pixel Contents