Fiestas
La Virgen de Valle Rico bendice a su paso las calles de la aldea bujalanceña de Morente
Los vecinos de Morente culminan los actos religiosos de sus fiestas patronales con un emotivo desfile procesional donde la imagen de la Virgen de Valle Rico recibe múltiples homenajes
La aldea bujalanceña de Morente vive este martes, 8 de septiembre, el día grande de sus fiestas patronales, en honor a la Virgen de Valle Rico. Tras la celebración de una misa en su honor por la mañana, la Virgen ha salido esta noche en solemne desfile procesional, a hombros de sus vecinos, recorriendo las calles de la localidad y bendiciendo a los vecinos a su paso.
En el recorrido procesional, la Virgen iba acompañada por los hermanos mayores y miembros de su cofradía, el párroco de Pedro Abad, la alcaldesa de Bujalance, miembros de la Corporación municipal bujalanceña y numerosos fieles devotos, junto a la banda de Música Pedro Lavirgen de Bujalance.
Entrada entre palmas y vítores de sus devotos
El momento más emotivo tiene lugar a la entrada, cuando los costaleros elevan a la Virgen al cielo entre palmas, vítores y el canto de su himno, entonado por todos los morenteños.
Morente dice así adiós a su feria, que tradicionalmente congrega a cientos de personas llegadas de las localidades cercanas para vivir, junto a los vecinos, varias noches de convivencia y diversión.
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