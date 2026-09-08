Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Edad de la compra de la viviendaConstrucción de viviendasMisa Virgen de la FuensantaSorteo de VPOConcurso de doma clásicaEl Córdoba CF, entre el gol y el agujeroIzado bandera Ciudades PatrimonioVPO en Campo de la Verdad y San Rafael de la AlbaidaCarmen González (PSOE)Incidente en VuelingHotel Casa de los GuzmanesEl tiempo en Córdoba: ¿fin del calor?Guía Velá de la FuensantaSan RafaelMolino andalusíCórdoba CFGala del ComercioAnimales abandonados SadecoInforme PISAFallece el sacerdote José Gutiérrez
instagramlinkedin

Fiestas

La Virgen de Valle Rico bendice a su paso las calles de la aldea bujalanceña de Morente

Los vecinos de Morente culminan los actos religiosos de sus fiestas patronales con un emotivo desfile procesional donde la imagen de la Virgen de Valle Rico recibe múltiples homenajes

La Virgen de Valle Rico a su paso por las calles de Morente.

La Virgen de Valle Rico a su paso por las calles de Morente. / ESCAMILLA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
José Escamilla

José Escamilla

Bujalance

La aldea bujalanceña de Morente vive este martes, 8 de septiembre, el día grande de sus fiestas patronales, en honor a la Virgen de Valle Rico. Tras la celebración de una misa en su honor por la mañana, la Virgen ha salido esta noche en solemne desfile procesional, a hombros de sus vecinos, recorriendo las calles de la localidad y bendiciendo a los vecinos a su paso.

En el recorrido procesional, la Virgen iba acompañada por los hermanos mayores y miembros de su cofradía, el párroco de Pedro Abad, la alcaldesa de Bujalance, miembros de la Corporación municipal bujalanceña y numerosos fieles devotos, junto a la banda de Música Pedro Lavirgen de Bujalance.

Entrada entre palmas y vítores de sus devotos

El momento más emotivo tiene lugar a la entrada, cuando los costaleros elevan a la Virgen al cielo entre palmas, vítores y el canto de su himno, entonado por todos los morenteños.

Noticias relacionadas y más

Morente dice así adiós a su feria, que tradicionalmente congrega a cientos de personas llegadas de las localidades cercanas para vivir, junto a los vecinos, varias noches de convivencia y diversión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo de Córdoba cuyos vecinos siguen llamándose como en tiempos de Roma
  2. Fallece a los 70 años el sacerdote lucentino José Gutiérrez tras una vida dedicada a la Iglesia
  3. Nadie imaginaba lo que había sobre el cerro de este pueblo de Córdoba: un palacio que sorprendió a los arqueólogos
  4. Miles de personas secundan las concentraciones de apoyo a Ceuta en los pueblos de Córdoba
  5. Córdoba, entre el aviso amarillo de la Aemet y las posibles lluvias: así cambia el tiempo este fin de semana
  6. Córdoba, en una 'tregua de 24 horas': la Aemet pronostica 'chubascos ocasionales' en el sur de la provincia y una leve bajada de temperaturas
  7. Muere un hombre de 66 años al volcar el coche que conducía en Fuente Obejuna
  8. Unos okupas abandonan una casa en Fernán Núñez escoltados por la Guardia Civil tras la presión vecinal

La Virgen de Valle Rico bendice a su paso las calles de la aldea bujalanceña de Morente

Cabra celebra el día de la Virgen de la Sierra

SPG, el gigante cordobés de los envases: 2.000 millones de unidades al año y 200 millones en ventas

SPG, el gigante cordobés de los envases: 2.000 millones de unidades al año y 200 millones en ventas

La figura de José María 'El Tempranillo' cobra vida en Jauja y Lucena en una representación con más de 50 actores

Pozoblanco presenta el cartel de la Feria de las Mercedes en el 30º aniversario del recinto ferial

Pozoblanco presenta el cartel de la Feria de las Mercedes en el 30º aniversario del recinto ferial

Finalizada la obra de la EDAR y la agrupación de vertidos de La Rambla y Montalbán de Córdoba

Finalizada la obra de la EDAR y la agrupación de vertidos de La Rambla y Montalbán de Córdoba

La Junta de Andalucía garantiza la atención sanitaria en Aguilar y reclama información sobre las obras que afectan a la N-331

La Junta de Andalucía garantiza la atención sanitaria en Aguilar y reclama información sobre las obras que afectan a la N-331

Puente Genil inicia la instalación de 39 cámaras de seguridad en la vía pública

Puente Genil inicia la instalación de 39 cámaras de seguridad en la vía pública
Tracking Pixel Contents