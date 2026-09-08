La Virgen de Valle Rico bendice a su paso las calles de la aldea bujalanceña de Morente

La aldea bujalanceña de Morente vive este martes, 8 de septiembre, el día grande de sus fiestas patronales, en honor a la Virgen de Valle Rico. Tras la celebración de una misa en su honor por la mañana, la Virgen ha salido esta noche en solemne desfile procesional, a hombros de sus vecinos, recorriendo las calles de la localidad y bendiciendo a los vecinos a su paso.

En el recorrido procesional, la Virgen iba acompañada por los hermanos mayores y miembros de su cofradía, el párroco de Pedro Abad, la alcaldesa de Bujalance, miembros de la Corporación municipal bujalanceña y numerosos fieles devotos, junto a la banda de Música Pedro Lavirgen de Bujalance.

Entrada entre palmas y vítores de sus devotos

El momento más emotivo tiene lugar a la entrada, cuando los costaleros elevan a la Virgen al cielo entre palmas, vítores y el canto de su himno, entonado por todos los morenteños.

Morente dice así adiós a su feria, que tradicionalmente congrega a cientos de personas llegadas de las localidades cercanas para vivir, junto a los vecinos, varias noches de convivencia y diversión.