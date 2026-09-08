Vidarte vuelve al Castillo de Aguilar para una noche de cultura, arte, vino y gastronomía

La alcaldesa de Aguilar de la Frontera, Paqui Herrador, y el concejal de Cultura, Manuel Olmo, han presentado una nueva edición de Vidarte, una de las propuestas más destacadas de la programación cultural del Ayuntamiento y una cita que, año tras año, reúne a vecinos y visitantes en un escenario tan singular como el yacimiento arqueológico del Castillo.

Vidarte se celebrará el próximo sábado, 12 de septiembre, a partir de las 21.00 horas, con acceso por la calle Villa. La actividad plantea un recorrido por distintos espacios del yacimiento en el que el público, organizado en grupos, irá descubriendo diferentes propuestas artísticas mientras disfruta de los vinos y la gastronomía locales.

En esta edición, Vidarte contará con un espectáculo musical dedicado a Vicente Núñez con motivo del centenario de su nacimiento, a cargo de Teresa Postigo y Ángel Cardo, además de una propuesta flamenca protagonizada por Manuela Cordero, al cante, y Antonio García, a la guitarra.

El tango también tendrá presencia de la mano de Lorena Doblas y Javier Cordón, de Al Compás de Tango, mientras que la Compañía Humanella ofrecerá su propuesta de danza 1936. Córdoba, lejana y sola.

La propuesta cuenta con el apoyo de la Diputación de Córdoba

La alcaldesa ha mostrado su agradecimiento a todas las personas, entidades e instituciones que colaboran para hacer posible esta nueva edición de Vidarte. De manera especial, se ha reconocido el apoyo y la financiación de la Diputación de Córdoba, así como la implicación fundamental de la Asociación Villa de Aguilar.

También ha agradecido la colaboración de Bodegas Toro Albalá, la Peña Flamenca Curro Malena y las empresas locales que contribuyen al desarrollo de la actividad y a que los productos, la cultura y el tejido empresarial de Aguilar tengan también su espacio dentro de Vidarte.

Asimismo, se ha destacado especialmente la labor del técnico municipal de Cultura, Francisco Cabezas, por su implicación y trabajo en la organización y desarrollo de esta propuesta cultural, así como la colaboración de todas las personas voluntarias que, de manera desinteresada, hacen posible que durante una noche el Castillo se llene de cultura, música, arte, vino y gastronomía.