Puente Genil inicia la instalación de 39 cámaras de seguridad en la vía pública

El sistema municipal de cámaras inteligentes para el control del tráfico de Puente Genil entrará en servicio a lo largo de la primera quincena de noviembre. Así lo ha avanzado este martes el alcalde, Sergio Velasco, quien ha informado de que en los próximos días comenzará la instalación de las 39 cámaras previstas repartidas por un total de 23 puntos estratégicos, entre los que estarán los accesos al casco urbano y aldeas, las principales rotondas y puntos sensibles del tráfico, así como las entradas y salidas de polígonos industriales.

El regidor dijo que el sistema "permite dar respuesta a las demandas de muchos ciudadanos, siendo también un compromiso adquirido por el equipo de gobierno municipal en materia de vigilancia de tráfico, pero también de seguridad ciudadana, al tener un efecto persuasivo y apoyar, con esta tecnología, tareas de investigación cuando se cometa un delito".

Las cámaras, una herramienta tecnológica de primer orden

Con las cámaras se podrán descargar imágenes y consultar la información en tiempo real, lo que las convierte en una herramienta tecnológica de primer orden que favorecerá el trabajo tanto de la Policía Local como de la Policía Judicial de la Guardia Civil.

Detalle de una cámara de vigilancia del tráfico. / AJ González

En total se instalarán 17 cámaras de vigilancia general, 11 cámaras de lectura automática de matrículas y 11 cámaras dotadas de multisensor con vistas panorámicas 180º/360º. El centro de control del sistema estará en la Jefatura de la Policía Local.

Las cámaras tienen un coste de 243.000 euros

La inversión del Ayuntamiento para la adquisición de un sistema híbrido, puesta en marcha y mantenimiento, asciende a 243.000 euros, realizándose un primer abono de 13.482 euros, y, durante los siguientes cuatro años, el pago de una cuota semestral de 16.000 euros hasta completar 129.000 euros.

Por su parte, Enrique Pavón, director comercial de Innovasur, empresa encargada de la instalación, montaje y mantenimiento del sistema, destacó el aprovechamiento posterior que puede tener esta infraestructura, "habida cuenta de la combinación de algoritmos con IA que pueden permitir a las cámaras detectar inundaciones, pintadas o actos vandálicos, por citar algunos ejemplos".

Pavón insistió en que "este despliegue va a reforzar las entradas y salidas del municipio", siendo una tecnología inteligente que ofrece un paso muy importante para convertir Puente Genil en una smart city. "Por poner un ejemplo, este sistema puede ofrecer desde metadatos hasta detectar situaciones anormales como que un vehículo circule en sentido contrario", añadiendo que "las cámaras únicamente las van a poder visionar los agentes de la Policía".