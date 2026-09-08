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Fiestas

Pozoblanco presenta el cartel de la Feria de las Mercedes en el 30º aniversario del recinto ferial

El trabajo ganador es obra del pozoalbense Pedro Jesús Torrico y lleva por título 'Raíces de Feria'

Santiago Cabello y María Dolores García presentan los carteles de la Feria de las Mercedes de Pozoblanco.

Santiago Cabello y María Dolores García presentan los carteles de la Feria de las Mercedes de Pozoblanco. / CÓRDOBA

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Rosa G. Aperador

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Pozoblanco

El Ayuntamiento de Pozoblanco ha presentado el cartel anunciador de la Feria y Fiestas de Nuestra Señora de las Mercedes 2026, una obra del pozoalbense Pedro Jesús Torrico Luque, que, con el título Raíces de Feria, se ha alzado con el premio en el concurso de carteles de esta edición.

El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, y la concejala de Festejos, María Dolores García, han sido los encargados de hacer público el fallo de los jurados de los concursos de carteles en las categorías de adulto e infantil. El cartel que ha sido mejor valorado por el jurado del concurso será el que anuncie la feria de 2026, en un año especial para Pozoblanco, cuando se cumplen 30 años de la inauguración del recinto ferial.

Precisamente, el concurso del cartel anunciador de la feria también cumple su trigésima edición en este año, al que se han presentado un total de 11 obras de distintos estilos y técnicas pictóricas. El cartel ganador ha sido un dibujo a lápiz sobre papel en el que se representa a dos niñas y un niño con trajes típicos de la feria de Pozoblanco, como símbolo del futuro de esta fiesta, y en el que además se incorporan elementos tradicionales de esta festividad como son los farolillos, el mundo taurino y la noria.

El concurso infantil

En el concurso de carteles infantil ha resultado ganador el trabajo de Andrés Alameda Sánchez, de Pozoblanco, con la obra La Luz de la Tradición, un dibujo sobre papel en el que se representa a una mujer de espaldas, vestida de flamenca y mirando hacia la portada del recinto ferial. A este certamen que cumple ya su séptima edición se han presentado un total de seis trabajos.

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Los premios serán entregados a los ganadores durante la celebración del pregón de la Feria, ya que además de que el cartel anunciador será utilizado como imagen de la feria, el ganador recibirá un premio económico de 750 euros. En la categoría infantil el premio es de 250 euros, aunque también se realizará el sorteo de dos cheques regalo de 50 euros entre el resto de trabajos infantiles que no han resultado ganadores.

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