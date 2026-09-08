Paxera acercará la cultura del Pedro Ximénez con un amplio programa de actividades en Montemayor

Montemayor celebrará este fin de semana una nueva edición de Paxera, la Feria del Vino Pedro Ximénez, con una programación que reunirá desde el viernes 11 al domingo 13 de septiembre a bodegas, lagares y empresas agroalimentarias en torno al vino dulce de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Montemayor con el respaldo de la Diputación de Córdoba a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), combinará propuestas gastronómicas, actividades culturales y visitas para acercar la tradición vitivinícola a profesionales, aficionados y familias.

La feria tiene entre sus objetivos la difusión del proceso de elaboración del Pedro Ximénez y la reivindicación de las paseras de Montemayor, que durante la vendimia conforman la mayor extensión continua de uva pasa de Europa. A través de este patrimonio, el encuentro pretende contribuir a la promoción del tejido empresarial y al desarrollo económico de la localidad.

Alianza con el consejo regulador de Montilla-Moriles

Una de las novedades de esta edición será el refuerzo de la colaboración con el Consejo Regulador de la DOP Montilla-Moriles. Al respecto, el alcalde de Montemayor, Antonio García, destacó que esta alianza permitirá ampliar la visibilidad de la cultura del vino y reforzar el papel de Paxera como punto de encuentro en torno al Pedro Ximénez.

La programación incluirá visitas a viñedos y al Centro de Interpretación Memoria del Pedro Ximénez, junto a talleres de venencia y degustaciones de vinos y vinagres. El regidor montemayorense también destacó la incorporación de actividades para disfrutar en familia y de propuestas dirigidas a los más pequeños, con la intención de acercar el mundo del vino a públicos diversos.

La presentación de Paxera tuvo lugar en el Mercado Victoria de la capital cordobesa. / CÓRDOBA

El Concurso Nacional de Vinos Dulces y Especiales será otro de los contenidos de esta edición. El director-gerente del consejo regulador, Enrique Garrido, señaló que el certamen reunirá a bodegas procedentes de distintos puntos de España, como Asturias, las Islas Baleares o Santa Cruz de Tenerife.

Esta es la programación de Paxera 2026

La programación de Paxera 2026 comenzará el viernes 11 de septiembre, a las 20.00 de la tarde, con la presentación de Moriles como pueblo invitado. A las 20.30 tendrán lugar la inauguración institucional y la apertura de los expositores, mientras que a las 21.15 de la noche se desarrollará una visita al Callejón y Jardín del Vino.

A las 21.30 horas estarán programadas la entrega de premios del Concurso Nacional de Pedro Ximénez y el espectáculo ecuestre Pasión y duende del caballo andaluz. La recepción de autoridades, bodegas y premiados tendrá lugar a las 22.00 de la noche. La música llegará a las 23.30 con la actuación de Trueno Azul, a la que seguirá una sesión nocturna de DJ a medianoche.

El sábado 12 de septiembre arrancará con una jornada de puertas abiertas en el Club Hípico El Tranco, de 10.00 a 12.00 horas. A mediodía coincidirán tres propuestas: una visita al Museo del Vino, una cata de los vinos dulces premiados con Isa Calvache y el encuentro de tejedoras Mujer y Tierra, de Creativamente Córdoba.

A las 13.00 de la tarde se celebrarán una actividad infantil con venencia y una cata exclusiva para el colectivo caravanista. La jornada continuará a las 14.15 horas con una degustación de vinos y vinagres, seguida de una actuación flamenca a las 15.00 de la tarde.

Talleres y catas para el sábado

Los talleres ocuparán parte de la tarde del sábado. A las 17.00 horas se podrá participar en la propuesta Estampa tu camiseta de Paxera personalizada y en un taller de botellas. A las 18.00 será el turno de Mini Máster Chef, con Ana Belén Tamarit, y del taller Entre vinos y nudos.

Isa Calvache ofrecerá a las 20.00 horas la cata de vinos Mujeres en la pasera. La programación musical del sábado comenzará a las 21.30 con DJ Logan y continuará a las 23.30 con "Deja que sueñe", un homenaje a Manuel Carrasco. A medianoche habrá una nueva sesión nocturna de DJ.

El domingo 13 de septiembre, las actividades comenzarán a las 11.00 de la mañana con un desayuno molinero. A las 12.00 del mediodía se desarrollará la Ruta de las Fuentes y, media hora después, Rafa Moriles ofrecerá el taller El arte de la venencia.

Por último, la asociación Esto Está Güenísimo participará a las 13.00 de la tarde con un taller gastronómico con Pedro Ximénez. A las 13.30 tendrá lugar un taller de salvamanteles con corchos y, a las 14.30, la actuación musical de Long Play Versiones completará la programación.

Respaldo institucional

Las principales novedades de Paxera se dieron a conocer en el Mercado Victoria de Córdoba. Junto al alcalde de Montemayor y al director-gerente del consejo regulador, participaron la alcaldesa de Moriles, Francisca Carmona Alcántara, y el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba, Félix Romero.

La alcaldesa de Moriles puso el acento en la relación entre ambos municipios y en la capacidad del vino para establecer vínculos entre sus habitantes. Carmona destacó la importancia de compartir proyectos y experiencias alrededor de una cultura que forma parte de la identidad de Montemayor y Moriles y que comprende tanto la actividad vitivinícola como las tradiciones, el territorio y las personas que mantienen esta herencia.