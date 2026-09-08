Fiestas patronales
Otorgadas las manijerías de la Virgen de Araceli de Lucena para 2027
La junta de gobierno de la hermandad designa a los responsables de las tres procesiones de la patrona que tendrán lugar en la localidad lucentina durante el año 2027
A las puertas de la Feria del Valle, ya se han designado los manijeros para las tres procesiones de la Virgen de Araceli de Lucena encuadradas en el año 2027. La junta de gobierno de la hermandad mariana, reunida en la noche de ayer lunes en la Casa de la Virgen, acordó la aprobación de los respectivos nombramientos.
En el siguiente retorno de la patrona a la localidad, José Villarreal Galindo asumirá la manijería en la Romería de Bajada, que se celebrará el penúltimo domingo de abril, día 18.
Seguidamente, culminando las Fiestas Aracelitanas 2027, Jesús Cazorla Hidalgo dirigirá a la cuadrilla del primer domingo de mayo, día 2, en la onomástica de la Virgen de Araceli, al mando de 36 santeros.
Una peña para la Romería de Subida
Y, por último, finalizando el ciclo aracelitano próximo, la peña Rincón del Muñequero conformará la cuadrilla para Romería de Subida, desde el templo de San Mateo Apóstol hasta la ermita de la Sierra de Aras, el domingo 6 de junio. Este colectivo habrá de proponer entre sus integrantes un manijero para su posterior ratificación por parte de la junta de gobierno.
En principio, desde la corporación aracelitana no han anunciado ningún traslado extraordinario para el próximo año.
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