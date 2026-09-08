El campo de fútbol municipal de Ochavillo del Río cuenta ya con césped artificial y nuevos equipamientos tras una actuación con un presupuesto cercano a los 170.000 euros, desarrollada con la asistencia técnica del Servicio de Arquitectura y Urbanismo (SAU) de la Diputación de Córdoba.

El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha visitado las instalaciones junto al alcalde de esta Entidad Local Autónoma (ELA) de Fuente Palmera, Manuel Arjona, para conocer el resultado de unas mejoras demandadas desde hace años.

La actuación ha permitido transformar el antiguo campo de albero mediante la instalación de aproximadamente 6.500 metros cuadrados de césped artificial. El recinto dispone ahora de un campo de fútbol 11, de 96,10 por 59,30 metros, y dos campos de fútbol 7, de 59,30 por 37 metros.

Césped reutilizado de Almodóvar del Río

Una de las particularidades del proyecto es que el césped artificial instalado procede del campo de fútbol de Almodóvar del Río, donde fue retirado durante los años 2021 y 2022.

Se ha utilizado así un sistema de replacement, basado en reutilizar el pavimento deportivo procedente de otras instalaciones. Según la Diputación, esta fórmula permite reducir el coste del material y facilitar este tipo de actuaciones en municipios y entidades locales con menor capacidad económica.

Ochavillo del Río estrena césped artificial y nuevos equipamientos en su campo de fútbol. / CÓRDOBA

El nuevo terreno de juego cuenta además con seis cañones de riego emergentes, con un radio de acción de 40 metros, conectados a un depósito con capacidad para 20.000 litros de agua.

Fuentes ha señalado que estas mejoras permitirán a Ochavillo del Río disponer de unas instalaciones deportivas de mayor calidad y ampliar las posibilidades para la práctica del fútbol entre los menores y jóvenes de la localidad.

Nuevas gradas hasta alcanzar 300 espectadores

El alcalde, Manuel Arjona, ha destacado que la actuación no se limita al césped artificial, sino que se complementa con mejoras en las porterías, el perímetro del campo y la iluminación, entre otros elementos.

Ochavillo del Río estrena césped artificial y nuevos equipamientos en su campo de fútbol. / CÓRDOBA

Además, durante 2026 están previstas nuevas intervenciones dentro de los proyectos del PFEA, entre ellas trabajos de pavimentación, la creación de un recorrido para el público y la instalación de dos nuevos módulos de gradas, uno en la zona norte y otro en la sur.

Estas actuaciones permitirán elevar el aforo del recinto hasta aproximadamente 300 personas.

La propia ELA ha ejecutado también con fondos propios otras mejoras, entre ellas la construcción de una pista de pádel y un edificio destinado a almacén, la renovación del alumbrado mediante tecnología LED y trabajos de mantenimiento en vestuarios, duchas y aseos.