Motor
Moriles celebra este domingo el primer encuentro de coches antiguos Albariza 2026
El encuentro está organizado por la Corporación Bíblica Los Profetas y se celebrará frente a la caseta municipal
La localidad de Moriles celebrará este fin de semana la primera concentración de vehículos clásicos del municipio. Con el nombre Albariza 2026, el encuentro ha sido organizado por la Corporación Bíblica Los Profetas y se celebrará el próximo domingo frente a la caseta municipal.
Los vehículos participantes tienen como mínimo 35 años y habrá al menos medio centenar de coches. Las inscripciones siguen abiertas por el momento y pueden realizarse a través de los teléfonos de información y contacto 607503280 o 676774966.
El Citröen 2CV y el Seat 600, entre los vehículos participantes
Los organizadores han confirmado la presencia de numerosos Dos Caballos, el popular Citroën 2CV que se fabricó hasta los años 90. También se podrán ver Seat 600, Minis, Mercedes, BMW o Mehari.
La inscripción cuesta 15 euros e incluye una ruta por Moriles y la visita a la bodega El Monte. Los visitantes tienen acceso gratuito al evento, que contará con una barra con comida y bebida a precios populares.
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