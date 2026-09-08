Lucena se adentra en una nueva Feria del Valle con cinco días repletos de música y diversión

La transición entre el ocaso del verano y la reanudación de la actividad ordinaria encuentra en Lucena un eslabón inexorable en la Feria Real de Nuestra Señora del Valle. Instalada desde el año 2014 en el segundo fin de semana de septiembre, con el viernes como festivo local, la presente edición ensaya una reconversión al eliminar la jornada del domingo y el adelanto de la apertura al martes.

El presidente del Ciudad de Lucena, Jorge Torres, y un directivo histórico e indeleble de la trayectoria del fútbol local, Camilo García, flamante Premio Luis Ignacio Arévalo Martín de la asociación de transportistas Atransur, han encarnado este martes el encendido del alumbrado extraordinario, en homenaje al ascenso del club celeste a Segunda RFEF. Al anochecer del 8 de septiembre, Lucena se ha iluminado con hasta 300.000 puntos de luz tipo led, 15.000 farolillos tintados con los colores emblemáticos de la bandera local y un recorrido de guirnaldas zigzagueante de 2.000 metros de longitud. El montaje decorativo consta igualmente de 61 arcos y una portada de 16 metros.

Encendido del alumbrado de la Feria del Valle de Lucena 2026. / MANUEL GONZÁLEZ

12 casetas y 23 atracciones de feria

La licitación bienal, resuelta en 2025, implica el mantenimiento de una configuración de la feria integrada por 12 casetas, cuatro de ellas aún radicadas en la zona antigua, junto a las cuatro barras otorgadas a colectivos de diversa naturaleza e instaladas en el interior de una Caseta Municipal, en su último año provisional y con carpa portátil. A partir de 2027, el nuevo recinto ferial estrenará una infraestructura definitiva y polivalente, diseñada con una superficie útil de 1.200 metros cuadrados.

Atracciones en la Feria del Valle de Lucena. / MANUEL GONZÁLEZ

Entretanto, en el sector anexo al Auditorio Municipal convivirán hasta la noche del sábado 23 atracciones de feria, aparte de módulos de hamburgueserías, churros, patatas asadas, buñuelos, gofres y otros puestos de comida.

En la jornada de inauguración oficial, el Ayuntamiento ha destacado que la modificación temporal procede de la petición de caseteros y agentes implicados en esta celebración, respaldada desde el presupuesto municipal con 130.000 euros. El alcalde, Aurelio Fernández, reseñaba la premisa de "ganar un día de feria", transmitiendo ánimo y voluntad de enrolarse en un ambiente de "diversión desde el primer día, entre un sobresaliente contenido, gente, público y animación", favorecido puntualmente por un retroceso de varios grados en las temperaturas máximas. Finalmente, auguraba que "vamos a terminar con un sábado espléndido, por la puerta grande".

Actuaciones musicales y espectáculos en la feria

La jornada inicial, con una agenda condicionada por el retraso en la alteración de la fecha, abarca este martes la Feria sin Ruido y el Día del Niño, orientándose al público infantil y juvenil el espectáculo de León Animación y la sesión de un DJ. Este miércoles empieza el Paseo de Enganches y Caballo de Los Cabales, anunciado cada tarde entre las 14.00 y las 20.00 horas y, en el escenario principal de la Caseta Municipal, el concierto de mayor impacto de la programación: la cantante Argentina y su último trabajo, Mi idilio con La Habana. En los siguientes días, los principales atractivos musicales corresponden a Mago de Öz, José de Rico, Tete Pineda y Javi Medina.

La concejala de Fiestas, Araceli Rodríguez, por su parte, repetía un mensaje sustentado en lograr reclamos "para todos los públicos", en una feria gestada con la finalidad de que "cada uno encuentre su sitio", definiéndola, en conclusión, como "segura, inclusiva y accesible".

Más de 25 agentes policiales

Por otra parte, Policía Local y Policía Nacional lideran un dispositivo de seguridad con más de 25 agentes diarios y que incorpora la unidad de drones, sumándose la Guardia Civil, Protección Civil, bomberos y servicios sanitarios.

El Ayuntamiento también ha reforzado otros servicios complementarios como la sala de lactancia, el punto violeta, las pulseras identificativas para los niños y un área infantil junto a la Caseta Municipal. Más allá de los días oficiales, la Feria de Ganado continúa implantada en la jornada del domingo, en las inmediaciones de la Vía Verde del Aceite.