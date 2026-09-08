Campiña Sur
La Junta de Andalucía garantiza la atención sanitaria en Aguilar y reclama información sobre las obras que afectan a la N-331
La Administración autonómica aplica el plan operativo de urgencias para organizar la respuesta ante emergencias y solicita a ADIF información sobre la duración características técnicas de la actuación para la autopista ferroviaria
La Junta de Andalucía ha garantizado la atención sanitaria urgente en Aguilar de la Frontera ante el corte de la N-331 con motivo de las obras de ADIF para la futura autopista ferroviaria, que afectará durante siete meses al acceso al hospital de Montilla.
Para ello, el Servicio Andaluz de Salud aplicará el Plan Operativo de Dispositivos de Urgencias y Emergencias (Podue), que establece cómo se organiza la atención y qué recursos sanitarios deben movilizarse ante una urgencia o emergencia, en función de las necesidades de cada situación y de la ubicación del paciente. La Junta ha querido también enviar un mensaje de tranquilidad a los vecinos recordando que Aguilar de la Frontera cuenta con un punto de urgencias, "que continuará prestando asistencia a la población".
No obstante, la Junta considera necesario disponer de información sobre una actuación que corresponde a ADIF, como Administración responsable de la obra. Hasta el momento, el administrador de infraestructuras ferroviarias no ha comunicado a la Junta las características de la actuación, su duración prevista ni los ajustes técnicos que conlleva, por lo que la Administración autonómica ha solicitado esta información.
La Junta quiere tener información para actuar en consecuencia
Según indica la Junta en un comunicado, "contar con estos datos permitirá conocer el alcance real de la actuación y valorar las posibles afecciones que pueda generar, especialmente en materia de asistencia sanitaria".
La Junta considera fundamental que exista coordinación entre las administraciones y que la Administración que acomete una obra de estas características facilite la información necesaria al resto de organismos implicados.
En cualquier caso, esta administración reitera que los vecinos de Aguilar cuentan con atención sanitaria urgente, tanto a través de su punto de urgencias como mediante los recursos que, conforme al Podue, puedan movilizarse en cada caso.
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