La figura de José María 'El Tempranillo' cobra vida en Jauja y Lucena en una representación con más de 50 actores

La pedanía cordobesa de Jauja volverá a convertirse este mes de septiembre en escenario de las andanzas de José María El Tempranillo con una nueva representación de Tempranillo, del Hombre a la Leyenda, una propuesta teatral que, edición tras edición, se ha hecho un hueco propio en la agenda cultural y turística lucentina.

El Paseo Fluvial, a orillas del río Genil, acogerá el próximo 25 de septiembre una puesta en escena que reúne historia, tradición, música y participación vecinal y que este año, además, tendrá continuidad al día siguiente, 26 de septiembre, en el Auditorio Municipal Manuel Lara Cantizani, acercándola así al público de Lucena y de otros municipios que no puedan desplazarse hasta Jauja, según ha destacado durante su presentación Francisco Barbancho, concejal de Cultura y Turismo.

Un elenco de más de 50 actores

Mercedes Osuna, delegada pedánea de Jauja, ha puesto el acento en la implicación de todo el pueblo en una iniciativa que se espera cada año con especial ilusión y que contribuye también a la promoción turística de la pedanía. Más de 50 actores y actrices participan en la obra, junto al Coro Rociero de Jauja y a todas las personas que durante semanas trabajan en los ensayos, la decoración, el vestuario, el atrezo y el montaje del espacio escénico. La representación, que se celebra en fechas próximas al Día Mundial del Turismo, constituye una oportunidad para dar a conocer Jauja y su patrimonio a quienes la visitan.

Puri Marín, de la Fundación Tierras de José María El Tempranillo y también integrante del elenco, ha explicado que la obra parte de una romería para recrear el momento en que El Tempranillo se echa al monte y, a partir de ahí, recuperar sus andanzas y hazañas a través de cantes, juegos y escenas vinculadas a la cultura popular. El carácter dinámico de la propuesta y su desarrollo al aire libre permiten aprovechar el entorno del Paseo Fluvial para ofrecer una experiencia teatral diferente, en la que participan personas de distintas generaciones. Cada edición incorpora además nuevos elementos, cantes y fandangos con el propósito de mantener viva la propuesta y seguir consolidándola como un referente cultural y turístico de Jauja, una cita que en anteriores ediciones ha reunido a más de 400 espectadores.

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Tras la representación en Jauja, Tempranillo, del Hombre a la Leyenda llegará el 26 de septiembre al Auditorio Municipal de Lucena, en una función que comenzará a las 20.00 horas y para la que será necesario disponer de invitación, que podrán recogerse a partir de mañana 9 de septiembre en la oficina de Cultura, en la Biblioteca Pública.