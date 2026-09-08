CordobIA ofrece formación práctica en inteligencia artificial a pymes y profesionales de Córdoba.

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), ha puesto en marcha CordobIA, un programa dirigido a facilitar la incorporación de la inteligencia artificial, la automatización y otras herramientas digitales al funcionamiento cotidiano de pequeñas empresas, autónomos y profesionales de la provincia.

La iniciativa está cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 y será ejecutada por Startups.st, empresa especializada en innovación, emprendimiento y transformación tecnológica.

CordobIA está dirigido a 81 participantes, de los que 60 serán trabajadores de pymes y 21 personas desempleadas. El programa cuenta con un presupuesto de 215.000 euros, de los que 182.750 euros proceden de la Unión Europea a través del FSE+ y 32.250 euros corresponden a Iprodeco.

Formación práctica y mentorías

El itinerario combinará 40 horas de formación presencial práctica, 20 horas de seminarios online en directo y entre cinco y 15 horas de mentoría individualizada.

El objetivo es que cada participante pueda aplicar las herramientas aprendidas a necesidades concretas de su empresa o actividad profesional y elaborar un plan de implementación adaptado a su caso.

Entre las materias previstas figuran la automatización de tareas, productividad, marketing, ventas, recursos humanos, gestión administrativa y análisis de datos.

Los participantes trabajarán con herramientas como ChatGPT, Gemini, Claude.AI, Make, n8n, Power Automate o Airtable, entre otras.

El programa dispondrá de formatos intensivos y flexibles, con horarios de mañana y tarde, para facilitar la participación de profesionales en activo.

Comunidad de participantes

CordobIA contempla además la creación de una Comunidad de Learners de Córdoba, concebida como un espacio para intercambiar conocimientos, experiencias y posibles colaboraciones entre los participantes.

Quienes completen el itinerario y alcancen al menos un 80% de asistencia podrán obtener la acreditación correspondiente.

Inscripciones hasta el 14 de septiembre

Las personas interesadas pueden presentar su solicitud hasta el próximo 14 de septiembre. Las plazas son limitadas y la participación será gratuita para las personas seleccionadas, al tratarse de un programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus.

El proceso incluirá la presentación y revisión de la documentación, la valoración de la adecuación del perfil y la posterior confirmación de la plaza.

Aquí puede leer toda la información y la forma de inscribirse.