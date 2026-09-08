Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Edad de la compra de la viviendaConstrucción de viviendasMisa Virgen de la FuensantaSorteo de VPOConcurso de doma clásicaEl Córdoba CF, entre el gol y el agujeroIzado bandera Ciudades PatrimonioVPO en Campo de la Verdad y San Rafael de la AlbaidaCarmen González (PSOE)Incidente en VuelingHotel Casa de los GuzmanesEl tiempo en Córdoba: ¿fin del calor?Guía Velá de la FuensantaSan RafaelMolino andalusíCórdoba CFGala del ComercioAnimales abandonados SadecoInforme PISAFallece el sacerdote José Gutiérrez
instagramlinkedin

Fiestas de Septiembre

Cabra celebra el día de la Virgen de la Sierra

Numerosos fieles y autoridades locales acompañan a la patrona en su recorrido procesional por Cabra, culminando una jornada de actos religiosos y celebraciones

Procesión del día de la Virgen de la Sierra de Cabra.

Procesión del día de la Virgen de la Sierra de Cabra. / MORENO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
José Moreno

José Moreno

Cabra

Cabra celebra este martes, 8 de septiembre, la jornada grande de las fiestas en honor a su patrona, la Virgen de la Sierra, con la celebración de la solemne procesión que ha partido a las 20.30 horas desde la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y Ángeles acompañada de las hermandades de Pasión y Gloria, hermandades filiales, romerías, la Real Archicofradía de María Santísima de la Sierra, clero, autoridades, el pregonero y el cortejo de honor de las fiestas y la Banda de Música de Cabra.

Entre los momentos más emotivos vividos en el transcurso de la procesión, fue el que tuvo lugar a la llegada de la imagen de la Divina Serrana a la Plaza de España, donde fue recibida oficialmente ante las Casas Consistoriales por el alcalde, Fernando Priego, y la corporación municipal y donde David Sánchez y Lucía Sánchez García, padre e hija, interpretaron la tradicional Salve Popular.

Una jornada que dio comienzo en la medianoche con la salutación a María Santísima de la Sierra a cargo de José Manuel García Urbano y Darío García Cuenca y el lanzamiento de una colección de fuegos artificiales en la plaza Rubén Darío, a las puertas de la parroquia.

Acto religioso primero al que siguió en dicho templo a las 10.30 horas la solemne función religiosa, presidida por el arzobispo emérito de Mérida-Badajoz, Celso Morga Iruzubieta, miembro del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, y concelebrada con varios sacerdotes, con la participación musical del Centro Filarmónico Egabrense y el Coro de Cámara de la Fundación Aguilar y Eslava.

Noticias relacionadas y más

Posteriormente, a las 12.00 horas, tuvo lugar la tradicional Misa de la Bandera, presidida por el rector del santuario y consiliario de la Real Archicofradía, Emiliano Nguema, estando la parte musical a cargo del coro romero Virgen de la Sierra.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo de Córdoba cuyos vecinos siguen llamándose como en tiempos de Roma
  2. Fallece a los 70 años el sacerdote lucentino José Gutiérrez tras una vida dedicada a la Iglesia
  3. Nadie imaginaba lo que había sobre el cerro de este pueblo de Córdoba: un palacio que sorprendió a los arqueólogos
  4. Miles de personas secundan las concentraciones de apoyo a Ceuta en los pueblos de Córdoba
  5. Córdoba, entre el aviso amarillo de la Aemet y las posibles lluvias: así cambia el tiempo este fin de semana
  6. Córdoba, en una 'tregua de 24 horas': la Aemet pronostica 'chubascos ocasionales' en el sur de la provincia y una leve bajada de temperaturas
  7. Muere un hombre de 66 años al volcar el coche que conducía en Fuente Obejuna
  8. Unos okupas abandonan una casa en Fernán Núñez escoltados por la Guardia Civil tras la presión vecinal

Cabra celebra el día de la Virgen de la Sierra

SPG, el gigante cordobés de los envases: 2.000 millones de unidades al año y 200 millones en ventas

SPG, el gigante cordobés de los envases: 2.000 millones de unidades al año y 200 millones en ventas

La figura de José María 'El Tempranillo' cobra vida en Jauja y Lucena en una representación con más de 50 actores

Pozoblanco presenta el cartel de la Feria de las Mercedes en el 30º aniversario del recinto ferial

Pozoblanco presenta el cartel de la Feria de las Mercedes en el 30º aniversario del recinto ferial

Finalizada la obra de la EDAR y la agrupación de vertidos de La Rambla y Montalbán de Córdoba

Finalizada la obra de la EDAR y la agrupación de vertidos de La Rambla y Montalbán de Córdoba

La Junta de Andalucía garantiza la atención sanitaria en Aguilar y reclama información sobre las obras que afectan a la N-331

La Junta de Andalucía garantiza la atención sanitaria en Aguilar y reclama información sobre las obras que afectan a la N-331

Puente Genil inicia la instalación de 39 cámaras de seguridad en la vía pública

Puente Genil inicia la instalación de 39 cámaras de seguridad en la vía pública

El Ayuntamiento de Hinojosa del Duque rechaza la demolición de la presa del Cascajoso por sus valores medioambientales

El Ayuntamiento de Hinojosa del Duque rechaza la demolición de la presa del Cascajoso por sus valores medioambientales
Tracking Pixel Contents