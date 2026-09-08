Cabra celebra el día de la Virgen de la Sierra

Cabra celebra este martes, 8 de septiembre, la jornada grande de las fiestas en honor a su patrona, la Virgen de la Sierra, con la celebración de la solemne procesión que ha partido a las 20.30 horas desde la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y Ángeles acompañada de las hermandades de Pasión y Gloria, hermandades filiales, romerías, la Real Archicofradía de María Santísima de la Sierra, clero, autoridades, el pregonero y el cortejo de honor de las fiestas y la Banda de Música de Cabra.

Entre los momentos más emotivos vividos en el transcurso de la procesión, fue el que tuvo lugar a la llegada de la imagen de la Divina Serrana a la Plaza de España, donde fue recibida oficialmente ante las Casas Consistoriales por el alcalde, Fernando Priego, y la corporación municipal y donde David Sánchez y Lucía Sánchez García, padre e hija, interpretaron la tradicional Salve Popular.

Una jornada que dio comienzo en la medianoche con la salutación a María Santísima de la Sierra a cargo de José Manuel García Urbano y Darío García Cuenca y el lanzamiento de una colección de fuegos artificiales en la plaza Rubén Darío, a las puertas de la parroquia.

Acto religioso primero al que siguió en dicho templo a las 10.30 horas la solemne función religiosa, presidida por el arzobispo emérito de Mérida-Badajoz, Celso Morga Iruzubieta, miembro del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, y concelebrada con varios sacerdotes, con la participación musical del Centro Filarmónico Egabrense y el Coro de Cámara de la Fundación Aguilar y Eslava.

Posteriormente, a las 12.00 horas, tuvo lugar la tradicional Misa de la Bandera, presidida por el rector del santuario y consiliario de la Real Archicofradía, Emiliano Nguema, estando la parte musical a cargo del coro romero Virgen de la Sierra.