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Buscan a Juan Antonio Martínez Real, desaparecido en Puente Genil este martes

El desaparecido, una persona con discapacidad, salió del centro sin tomar su medicación por lo que la situación es de "especial vulnerabilidad"

Juan Antonio Martínez Real, desaparecido en Puente Genil este martes.

Juan Antonio Martínez Real, desaparecido en Puente Genil este martes. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

La Asociación Aliento de Vida ha solicitado este martes la colaboración ciudadana para tratar de localizar a Juan Antonio Martínez Real, después de que se perdiera su rastro durante la mañana de este martes en Puente Genil.

Según ha informado la asociación, Juan Antonio fue visto por última vez este 8 de septiembre en torno a las 8.00 horas, cuando salió del centro que gestiona esta asociación, ubicado en la localidad cordobesa.

La entidad ha alertado que Juan Antonio es "una persona con discapacidad psíquica", se encuentra en "una situación de especial vulnerabilidad" y, además, "salió sin tomar su medicación".

Piden colaboración para encontrarlo

Desde Aliento de Vida han realizado un llamamiento a los vecinos de Puente Genil y del entorno para que colaboren en su localización y compartan el aviso con el objetivo de que llegue al mayor número posible de personas.

“Cualquier información, por pequeña que parezca, puede ser de gran ayuda”, señala la asociación en su petición de colaboración.

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La asociación pide que las personas que vean a Juan Antonio Martínez Real o tengan alguna información sobre dónde puede encontrarse lo comuniquen al 112 o a los teléfonos 957 050 621 y 711 74 09 13.

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