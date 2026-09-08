El Ayuntamiento de Hinojosa del Duque rechaza la demolición de la presa del Cascajoso por sus valores medioambientales

El Ayuntamiento de Hinojosa del Duque ha mostrado su rechazo al proyecto de demolición de la presa del Cascajoso por parte de la Junta de Andalucía y a propuesta de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que se encuentra actualmente en periodo de información pública.

Ante ello, el alcalde de la localidad, Matías González, acompañado por concejales del equipo de gobierno, ha instado a las administraciones competentes "a que antes de adoptar una decisión irreversible se tomen en consideración alternativas técnicas para dotar el embalse de las medidas de seguridad oportunas y así poder conservar esta infraestructura importante por sus valores ambientales" para la fauna, como las grullas o la nutria, y flora de la zona.

El pantano se encuentra en un parque periurbano

Matías González insiste en que existe un ecosistema que se ha generado a su alrededor y, frente a su demolición, el Ayuntamiento apuesta porque se estudie la posibilidad de realizar obras de adecuación, mejorar las condiciones de seguridad, establecer un programa de mantenimiento y determinar qué administración debe hacerse cargo de estas actuaciones, añadiendo que "el Ayuntamiento no dispone de recursos para ello y supondría una carga muy gravosa".

Estado de abandono de las instalaciones del parque periurbano Fuente la Zarza de Hinojosa, que son titularidad de la Junta. / CÓRDOBA

La presa se ubica dentro del parque periurbano Fuente la Zarza, espacio protegido por la Junta por orden del 14 de febrero del 2020, y dotado de unas instalaciones de la Junta en estado de abandono.

Moción para que el parque sea municipal

Al respecto, Matías González avanza que en el próximo pleno se abordará una moción para que ese espacio pase a ser titularidad del Ayuntamiento, "como ocurre con la mayoría de los parques periurbanos de nuestro país".

El alcalde asegura que, dado que el parque es de titularidad de la Junta, "reiteramos la plena disposición del Consistorio para trabajar de manera conjunta y coordinada para dar una salida viable" y pide "a las administraciones competentes que asuman sus responsabilidades para que Fuente la Zarza siga siendo un espacio natural de referencia para Hinojosa y la comarca".