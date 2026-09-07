La Virgen de la Esperanza recorrerá La Rambla en una histórica salida extraordinaria con motivo de su centenario

La Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de la Veracruz, Nuestro Señor de la Columna y Nuestra Señora de la Esperanza de La Rambla celebrará el próximo sábado 10 de octubre de 2026 una Solemne Salida Extraordinaria de Nuestra Señora de la Esperanza, con motivo del primer centenario de su hechura.

La celebración será uno de los actos centrales del programa conmemorativo del centenario y permitirá a la titular mariana de la hermandad recorrer de manera extraordinaria distintos puntos del municipio, en una jornada marcada por la devoción, la historia y la participación de hermanos y vecinos.

Según ha informado la Hermandad de la Veracruz en una nota de prensa, los actos comenzarán a las 12.00 horas con la celebración de una solemne misa estacional en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, donde la hermandad conmemorará los cien años de la hechura de Nuestra Señora de la Esperanza.

Ya por la tarde, a las 18.00 horas, tendrá lugar la salida procesional desde la Plaza Hermanas Mercedarias, dando comienzo a un recorrido diseñado especialmente para esta efeméride.

Un recorrido histórico por La Rambla

Uno de los principales atractivos de esta salida extraordinaria, según será el itinerario elegido por la hermandad, que permitirá a Nuestra Señora de la Esperanza visitar por primera vez el barrio de Las Casas Nuevas.

La procesión recorrerá las calles Jesús, Labradores, Barriollano, Empedrada, Fernán Gómez, Rabadanes, Cruz Verde, Juan Illescas, Juan Miró, Paseo de la Cultura, Pedro Salinas, Montilla, Consolación, Llano del Convento, Trinidad, Llano de la Estrella, Valenzuela, Paseo de España (Arriba) y Calle Jesús, para regresar finalmente a la Plaza Hermanas Mercedarias.

El recorrido ofrecerá así la posibilidad de acercar la imagen de la Virgen de la Esperanza a nuevos enclaves del municipio y permitirá a numerosos vecinos vivir de cerca una jornada especialmente señalada en la historia de la Hermandad.

El esperado reencuentro con la Virgen de los Dolores

Otro de los momentos más esperados de la jornada tendrá lugar a su paso por la Iglesia del Convento, donde la Virgen de la Esperanza volverá a encontrarse con la Virgen de los Dolores.

Aunque ambas imágenes ya protagonizaron un emotivo encuentro en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción el pasado Viernes Santo, con motivo de los actos conmemorativos del centenario, será ahora en el convento donde volverá a contemplarse una "estampa histórica" que no se producía en este enclave desde el año 2010.

De esta manera, la salida extraordinaria permitirá recuperar una de las imágenes más recordadas de la historia cofrade reciente de La Rambla, volviendo a reunir a ambas devociones en un escenario cargado de significado para los hermanos y devotos.

Amueci pondrá los sones tras el paso de palio

El acompañamiento musical de la procesión correrá a cargo de la Asociación Musical Écijana (Amueci), formación que pondrá sus sones tras el paso de palio de Nuestra Señora de la Esperanza durante todo el recorrido.

La presencia de Amueci contribuirá a realzar una jornada concebida por la hermandad como "una celebración extraordinaria de su titular mariana y de los cien años transcurridos desde su hechura".

Participación de hermanos y devotos

Con motivo de esta celebración, la Hermandad ha abierto el plazo para que hermanos y devotos puedan acompañar a Nuestra Señora de la Esperanza con cirio o vistiendo la tradicional mantilla negra.

La retirada de las papeletas de sitio se podrá realizar del 2 al 8 de octubre en el Salón Parroquial Benedicto XVI, situado en la calle Arco de la Villa, en horario de 19.00 a 21.00 horas. Los sábados, el horario será de 12.00 a 14.00 horas.

La hermandad invita a todos sus hermanos, devotos y vecinos de La Rambla a participar activamente en esta celebración, que supondrá un nuevo capítulo dentro de los actos organizados con motivo del primer centenario de Nuestra Señora de la Esperanza.