Urbanismo examina el estado del parking incendiado en Lucena antes de autorizar su apertura

El garaje comunitario afectado gravemente por un incendio en la madrugada del pasado sábado en Lucena permanece este lunes precintado. La delegación municipal de Urbanismo avanza en la redacción de un informe definitivo, donde plasmará con detalle el estado del aparcamiento subterráneo, mientras prosigue la investigación sobre las causas del fuego emprendida por el Cuerpo Nacional de Policía.

Personal municipal realizó en la mañana del mismo sábado un análisis preliminar, horas después de desatarse el fuego, acompañado de una fuerte humareda. Provisionalmente, desde el Ayuntamiento permitieron la salida de algunos de los vehículos estacionados en esta cochera, ubicada en la calle Las Tiendas, con dos plantas y 75 plazas.

Solo un vehículo calcinado

El alcalde, Aurelio Fernández, ha confirmado que solo resultó calcinado por completo un vehículo, desde cuyo interior comenzaron a propagarse las llamas. Por lo demás, "alrededor sí había daños" en los paramentos y techumbre del parking, aunque sin comprometer el interior de otros turismos.

Acceso al garaje incendiado en Lucena, que se encuentra precintado. / M. González

Cuando obtenga las conclusiones del informe del área de Urbanismo, el Consistorio decidirá si continúa el desalojo de los vehículos y, en una fase posterior, reanuda su funcionamiento la propia cochera.

Entretanto, la Policía Nacional "sigue trabajando" en la investigación y, por ahora, "todo está abierto", admitía en la mañana de este lunes Jorge Martínez, inspector-jefe de la Comisaría de Lucena-Cabra.

La unidad científica realiza inspecciones oculares, de carácter técnico-policial, con la finalidad de esclarecer las causas del suceso y también interviene el grupo de investigación de la Policía Nacional.