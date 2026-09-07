Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Sabadell-Córdoba CFReforma del mercado de la CorrederaDetenidos tras incendio de Cerro MurianoEmpresario insolventeTabernas históricasEmancipación juvenilVirus del NiloPresos en Guinea EcuatorialYacimiento de CercadillaConcurso nacional de salmorejoVandalismo Mezquita-CatedralPiostrosTrabajadores del campo
instagramlinkedin

Tradiciones

Los Piostros toman Pedroche: cientos de caballos y mulos acompañan a la Virgen de Piedrasantas

La mayor concentración equina de la provincia vuelve a llenar de jinetes, amazonas y público las calles de la localidad, con el tradicional desfile de cabalgaduras en yunta de mulas con las mujeres sobre una jamuga

Los Piostros recorren Pedroche con la Virgen de Piedrasantas

Los Piostros recorren Pedroche con la Virgen de Piedrasantas

Rafa Sánchez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Antonio Manuel Caballero

Pedroche

Los vecinos de Pedroche, con la asistencia de numerosos visitantes, celebran este lunes uno de sus días más importantes con la Fiesta de los Piostros, la concentración equina más grande la provincia y una de las mayores de Andalucía, en la que jinetes y amazonas rinden tributo a la Virgen de Piedrasantas, que es trasladada desde la localidad hasta su ermita.

En una tarde calurosa, a las 17.00 horas ha tenido lugar la salida de los piostros desde la plaza del Ejido, con la banda Santa Cecilia. Participan centenares de equinos, entre caballos y mulos, con sus correspondientes jinetes y amazonas, además de coches de caballos, con un amplio operativo de seguridad con Policía Local, Protección Civil, sanitarios y Guardia Civil.

El Consistorio informó de que, por un problema sobrevenido, el Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil con base en Valdemoro, que ya acudió el año pasado, en esta ocasión "no puede prestar el apoyo previsto", aunque señalaba que "el protocolo de seguridad queda completamente reforzado para garantizar el orden y la tranquilidad de los vecinos".

La fiesta de los Piostros de Pedroche, en imágenes

La fiesta de los Piostros de Pedroche, en imágenes

Ver galería

La fiesta de los Piostros de Pedroche, en imágenes / Rafa Sánchez

Este año es el Ayuntamiento quien ejerce la tarea de mayordomo, ante la ausencia de solicitudes por parte de particulares, como ya se informó el pasado mes de junio.

¿Qué son los Piostros?

Un piostro, en Pedroche, es el jinete o amazona con su animal, pero la estampa típica es la del caballero y su cabalgadura acompañado de una yunta de mulas, con mantas artesanales de terciopelo negro y bordadas, en la que viajan un paje y una mujer vestida con sus mejores galas sobre una jamuga, que es una silla especial de viaje.

La comitiva equina la encabezan el alcalde, Juan Ignacio Romero, y el párroco y pregonero este año, José Ignacio Berrarduci, montando su correspondiente caballo.

Carreras en la Cuesta del Molar al regreso

A la llegada a la ermita los caballistas pasan por el puente sobre el arroyo Santa María y desfilan delante de la Virgen en una bonita estampa de fervor, para comenzar posteriormente una misa, que canta el coro Romero y Encinar. Terminada la eucaristía los piostros regresan a la localidad, donde una multitud de personas contempla la subida por la Cuesta del Molar, en la entrada, momento de emoción por las carreras a caballo que protagonizan muchos de los participantes.

Noticias relacionadas y más

De esta manera se da por inaugurada la Feria de la localidad, que se prolongará hasta el sábado, día 12. Este martes volverán los Piostros a la ermita, en este caso por la mañana, para visitar a la Virgen.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo de Córdoba cuyos vecinos siguen llamándose como en tiempos de Roma
  2. Nadie imaginaba lo que había sobre el cerro de este pueblo de Córdoba: un palacio que sorprendió a los arqueólogos
  3. Miles de personas secundan las concentraciones de apoyo a Ceuta en los pueblos de Córdoba
  4. Montemayor refuerza su vigilancia policial tras conocer la okupación de una casa este fin de semana
  5. Unos okupas abandonan una casa en Fernán Núñez escoltados por la Guardia Civil tras la presión vecinal
  6. Córdoba, entre el aviso amarillo de la Aemet y las posibles lluvias: así cambia el tiempo este fin de semana
  7. Córdoba, en una 'tregua de 24 horas': la Aemet pronostica 'chubascos ocasionales' en el sur de la provincia y una leve bajada de temperaturas
  8. La Vuelta a España 2026 sale de Palma del Río: estos son sus monumentos, edificios representativos y lugares característicos

Los Piostros toman Pedroche: cientos de caballos y mulos acompañan a la Virgen de Piedrasantas

Los Piostros toman Pedroche: cientos de caballos y mulos acompañan a la Virgen de Piedrasantas

Familias de los andaluces presos en Guinea Ecuatorial reclaman daños y perjuicios por "inacción" al Ministerio de Exteriores

Familias de los andaluces presos en Guinea Ecuatorial reclaman daños y perjuicios por "inacción" al Ministerio de Exteriores

Vendimia Teatral cierra en Montilla su segunda edición con una extraordinaria acogida por parte del público

Vendimia Teatral cierra en Montilla su segunda edición con una extraordinaria acogida por parte del público

La Fiesta del Queso de Zuheros ofrecerá más de 60 variedades en 23 estands del 17 al 20 de septiembre

La Fiesta del Queso de Zuheros ofrecerá más de 60 variedades en 23 estands del 17 al 20 de septiembre

La Virgen de la Esperanza recorrerá La Rambla en una histórica salida extraordinaria con motivo de su centenario

El operativo de seguridad para la Feria del Valle de Lucena incorpora la unidad de drones de la Policía Local

El operativo de seguridad para la Feria del Valle de Lucena incorpora la unidad de drones de la Policía Local

Critican que el corte de la N-331 podría triplicar el tiempo de acceso al hospital de Montilla desde Aguilar

Critican que el corte de la N-331 podría triplicar el tiempo de acceso al hospital de Montilla desde Aguilar

La provincia de Córdoba concentra la pérdida del cultivo de algodón en Andalucía, que devolverá ayudas a Europa

La provincia de Córdoba concentra la pérdida del cultivo de algodón en Andalucía, que devolverá ayudas a Europa
Tracking Pixel Contents