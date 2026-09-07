Los Piostros toman Pedroche: cientos de caballos y mulos acompañan a la Virgen de Piedrasantas

Los vecinos de Pedroche, con la asistencia de numerosos visitantes, celebran este lunes uno de sus días más importantes con la Fiesta de los Piostros, la concentración equina más grande la provincia y una de las mayores de Andalucía, en la que jinetes y amazonas rinden tributo a la Virgen de Piedrasantas, que es trasladada desde la localidad hasta su ermita.

En una tarde calurosa, a las 17.00 horas ha tenido lugar la salida de los piostros desde la plaza del Ejido, con la banda Santa Cecilia. Participan centenares de equinos, entre caballos y mulos, con sus correspondientes jinetes y amazonas, además de coches de caballos, con un amplio operativo de seguridad con Policía Local, Protección Civil, sanitarios y Guardia Civil.

El Consistorio informó de que, por un problema sobrevenido, el Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil con base en Valdemoro, que ya acudió el año pasado, en esta ocasión "no puede prestar el apoyo previsto", aunque señalaba que "el protocolo de seguridad queda completamente reforzado para garantizar el orden y la tranquilidad de los vecinos".

La fiesta de los Piostros de Pedroche, en imágenes / Rafa Sánchez

Este año es el Ayuntamiento quien ejerce la tarea de mayordomo, ante la ausencia de solicitudes por parte de particulares, como ya se informó el pasado mes de junio.

¿Qué son los Piostros?

Un piostro, en Pedroche, es el jinete o amazona con su animal, pero la estampa típica es la del caballero y su cabalgadura acompañado de una yunta de mulas, con mantas artesanales de terciopelo negro y bordadas, en la que viajan un paje y una mujer vestida con sus mejores galas sobre una jamuga, que es una silla especial de viaje.

La comitiva equina la encabezan el alcalde, Juan Ignacio Romero, y el párroco y pregonero este año, José Ignacio Berrarduci, montando su correspondiente caballo.

Carreras en la Cuesta del Molar al regreso

A la llegada a la ermita los caballistas pasan por el puente sobre el arroyo Santa María y desfilan delante de la Virgen en una bonita estampa de fervor, para comenzar posteriormente una misa, que canta el coro Romero y Encinar. Terminada la eucaristía los piostros regresan a la localidad, donde una multitud de personas contempla la subida por la Cuesta del Molar, en la entrada, momento de emoción por las carreras a caballo que protagonizan muchos de los participantes.

De esta manera se da por inaugurada la Feria de la localidad, que se prolongará hasta el sábado, día 12. Este martes volverán los Piostros a la ermita, en este caso por la mañana, para visitar a la Virgen.