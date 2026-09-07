El operativo de seguridad para la Feria del Valle de Lucena incorpora la unidad de drones de la Policía Local

El dispositivo de seguridad configurado para la Feria Real de Nuestra Señora del Valle de Lucena integra este año, como novedad más significativa, la unidad de drones establecida por la Policía Local. Las aeronaves no tripuladas aportarán funciones de apoyo, dirigidas por pilotos cualificados y restringiéndose a perímetros y franjas temporales delimitados. Este operativo tendrá vigencia desde las 15.00 horas de este martes hasta el domingo a las 18.00 horas, con la finalidad de ofrecer cobertura a la Feria del Ganado.

El dispositivo extraordinario movilizará diariamente a unos 25 agentes entre miembros de la Policía Local y Policía Nacional. El concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Novillo, aludía este lunes en su presentación a los "buenos resultados" alcanzados en ediciones anteriores de esta celebración principal de la localidad para justificar el afianzamiento de una dinámica similar a años pasados.

Reuniones internas de cada cuerpo de seguridad y una convocatoria del centro de coordinación policial han precedido a la definición de la estructura operativa. La Policía Local proporcionará diariamente a unos 15 agentes, ampliándose los turnos con el propósito de garantizar una presencia permanente, y aumentará la cifra de uniformados en las jornadas de mayor concurrencia de público, en principio, jueves, viernes y sábado. Este cuerpo de seguridad local también asumirá la realización de controles de alcoholemia y sustancias estupefacientes. Por su parte, la Policía Nacional movilizará 12 agentes cada día de la feria.

La unidad de Caballería de la Policía Nacional estará por las tardes

El emplazamiento habilitado para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros colectivos implicados, como Protección Civil y bomberos, continúa situado en la zona central de la calle principal del recinto ferial. Desde el Cuerpo Nacional de Policía, Jorge Martínez, inspector-jefe de la comisaría de Lucena, ha hablado de un dispositivo "integral" con la participación de la totalidad de las áreas y brigadas, involucrándose la Policía Judicial, Extranjería, Información y Científica. Asimismo, como resulta habitual, la Comisaría Provincial de Córdoba trasladará un subgrupo de la unidad de Prevención y Reacción para el tramo de noche desde el jueves al sábado. Y la Jefatura Superior de Andalucía Occidental, con sede en Sevilla, moviliza a la unidad de Caballería, cuya presencia se contemplará durante las tardes.

Paralelamente, personal de paisano atenderá en toda la localidad tareas de prevención de delitos patrimoniales, sobre todo, robos en domicilios, establecimientos y polígonos. Finalmente, la Policía Local ha advertido de que afrontará inspecciones administrativas en el recinto ferial "para que se cumpla con la legalidad vigente" en estos próximos días.

Vigilancia en todo el término municipal

El dispositivo también entronca la vigilancia en el resto del término municipal. La Guardia Civil recibe la encomienda de supervisar las zonas de extrarradio y núcleos aislados. Y dos miembros de una empresa de seguridad privada se mantendrán fijos en la Caseta Municipal, doblándose el personal en las noches con mayor asistencia de personas.

Desde el Ayuntamiento, ante la gran aceptación otorgada a esta iniciativa, reeditan el reparto de pulseras identificativas a los menores, entregadas por parte de los voluntarios de Protección Civil, a fin de responder con eficacia y rapidez a eventuales pérdidas de menores. Además, habrá un servicio de ambulancia fijo en el recinto ferial.

Por último, el alcalde, Aurelio Fernández, ha trasladado el deseo municipal de lograr una feria "segura y tranquila" y ha animado a los ciudadanos a "llenar todos los días de contenido" con este nuevo modelo de fiesta que abarca desde martes a sábado.