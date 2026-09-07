Medio ambiente
Lucena reforzará hasta octubre la vigilancia y la información sobre el virus del Nilo por el nivel de alerta
El concejal Javier Pineda descarta por el momento realizar fumigaciones mientras el Consistorio recomienda a la población el uso de repelentes y mosquiteras para prevenir posibles picaduras
La detección de mosquitos portadores del virus del Nilo en una de las 35 trampas ubicadas en el término municipal de Lucena provocará que durante al menos cuatro semanas la Junta mantenga un nivel de alerta en la localidad. Ante ello, y en consonancia con el Plan Municipal de Vigilancia y Control, el Ayuntamiento incrementará las vías de comunicación y fortalecerá la vigilancia.
Entre las medidas que se adoptarán desde el Consistorio se encuentra que la recogida de muestras encargada a una empresa especializada, hasta ahora quincenal, elevará su periodicidad a partir de ahora y mientras se mantenga el nivel de alerta.
El concejal de Sanidad Animal, Javier Pineda, precisaba este lunes que, por ahora, "no es necesario" articular otras acciones como potenciales fumigaciones. Desde el año 2025, Lucena registraba un nivel de riesgo alto, acrecentado ahora a un estado de alerta, a priori hasta el 3 de octubre, tras los análisis efectuados el pasado 28 de agosto.
Vigilancia de explotaciones agrícolas y ganaderas
El concejal popular se ha dirigido a "particulares y empresas" vinculados a explotaciones agrícolas y ganaderas para que "tapen" aquellos depósitos de agua descubiertos y redoblen la supervisión de balsas o pequeños estanques, dado que el peligro fundamental se focaliza en las aguas paralizadas y sin tratar. En estos espacios, "donde el agua no está tratada, se suelen aglomerar mosquitos de toda índole", agregaba Pineda. La localización de trampas prioriza emplazamientos como humedales, lagunas y balsas de cooperativas.
Entre las pautas generales, después de hallarse indicios de estos mosquitos vectores en un radio inferior a 1,5 kilómetros del centro urbano, el Consistorio recomienda usar repelentes; instalar, en la medida de lo posible, mosquiteras; evitar aquellas iluminaciones favorables para la aproximación de los mosquitos, y usar ropa de tonalidades claras.
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