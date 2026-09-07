Lucena acogerá el 2º Encuentro Andaluz sobre Violencia de Género los días 1 y 2 de octubre.

Lucena acogerá los próximos 1 y 2 de octubre la segunda edición del Encuentro Andaluz sobre Violencia de Género, organizado por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca), a través de su Subcomisión de Turno de Oficio en esta materia, y con la colaboración del Colegio de Abogados de Lucena.

Bajo el lema ‘Abogacía & Víctima: Primera línea de defensa’, el encuentro pretende ofrecer a los letrados andaluces un espacio de formación, actualización y debate sobre los principales retos jurídicos relacionados con la protección de las víctimas.

El programa incluirá seis mesas redondas con una perspectiva práctica y multidisciplinar, en las que participarán profesionales vinculados a este ámbito. Entre los asuntos previstos figuran la asistencia a las víctimas, los aspectos penales y civiles de la violencia de género, la ejecución penitenciaria, los delitos sexuales y la violencia vicaria.

Formato presencial y 'on line'

La asistencia estará abierta a colegiados de toda Andalucía y podrá realizarse tanto de forma presencial, en el Teatro Palacio Erisana de Lucena, como en modalidad on line.

Además, el 30 de septiembre, a las 19.00 horas, se celebrará una reunión de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía, centrada en las novedades y retos en esta materia.

Según los datos citados por la organización, Andalucía ha registrado en lo que va de año diez víctimas mortales a manos de sus parejas o exparejas, lo que sitúa a la comunidad entre las más afectadas por la violencia de género en el conjunto nacional.

Segunda edición tras la celebrada en Huelva

Esta edición toma el relevo del primer Encuentro Andaluz sobre Violencia de Género, celebrado en Huelva en 2022, y se integra dentro del programa de encuentros sectoriales especializados de CADECA.

La iniciativa cuenta con el patrocinio y colaboración de la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento de Lucena, Grupo Subbética, la Mancomunidad de Municipios de la Subbética, Arquia Banca, Kutxabank, Aon, vLex y Sanitas.

Más información del encuentro, en este enlace web.