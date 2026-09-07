La Fiesta del Queso de Zuheros ofrecerá más de 60 variedades en 23 estands del 17 al 20 de septiembre

La Diputación de Córdoba promueve la vigésimo tercera Fiesta del Queso Villa de Zuheros, que se celebrará del 17 al 20 de septiembre y en la que se mostrarán más de 60 variedades de quesos en los 23 expositores que se instalarán a los pies del Castillo. Esta cita se ha consolidado como una de las citas más destacadas para la promoción del queso artesanal y del sector caprino, así como para la difusión turística de Zuheros, declarado Municipio Turístico de Andalucía.

Organizada por el Ayuntamiento de la localidad en colaboración con la quesería Los Balanchares, se presenta como una oportunidad para "dinamizar la actividad económica y turística de Zuheros y de su entorno, generando un espacio de promoción para productores y empresas vinculadas al sector agroalimentario".

En noviembre serán los World Cheese Awards

Así lo ha resaltado el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, quien ha detallado que con esta nueva edición Zuheros "vuelve a situar el queso artesanal en el centro de su promoción gastronómica y turística". Además, ha proseguido asegurando que "2026 es el año del queso para Córdoba, ya que si del 17 al 20 de septiembre esta localidad va a celebrar esta fiesta del queso, dos meses más tarde, en noviembre, la ciudad de Córdoba acogerá los prestigiosos World Cheese Awards, un importante escaparate internacional".

Visitantes en la Feria del Queso de Zuheros en la pasada edición. / FRANCIS FLORES

Por su parte, el alcalde de Zuheros, Juan Manuel Poyato, ha subrayado que "esta feria genera un importante impacto económico, ya que revierte tanto en nuestra localidad como en todos los pueblos de alrededor. La Subbética cordobesa se beneficia de esta fiesta, ya que son más de 15.000 las personas las que la visitarán".

"El Ayuntamiento ha habilitado más de 110 nuevas plazas de aparcamientos gracias al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, y de ellas se podrá hacer uso en esta fiesta del queso", ha avanzado el regidor.

Quesos procedentes de pequeñas industrias

Igualmente, el gerente de Los Balanchares, Juan de Dios Serrano, ha explicado que "en total serán 23 los estands participantes, en los que se reunirán más de 60 tipos de queso diferentes que provienen siempre de industrias artesanas pequeñas. Industrias que tienen un importante efecto en el territorio, ya que fijan la población y a los ganaderos y donde se hacen recetas tradicionales que mantenemos y conservamos".

"Esta fiesta demuestra que el queso está más de moda que nunca, que hay que apostar por los productos de origen y por la calidad del producto y, sobre todo, que hay que apostar por esa fusión del producto con el territorio, con el paisaje, que es una de las reivindicaciones y estrategias de la marca Sabor a Córdoba", ha concluido el también presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco).