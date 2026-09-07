La Feria de Ganado de Lucena reunirá este domingo tradición ecuestre y antiguas labores agrícolas

La Feria de Ganado de Lucena celebrará este domingo su 19.ª edición en las inmediaciones de la antigua estación, como una de las actividades tradicionales vinculadas a la Feria Real de Nuestra Señora del Valle. La cita, organizada por la Sociedad Lucena Ecuestre, presidida por Rafael Corral, con la colaboración de las delegaciones municipales de Agricultura y Fiestas, reunirá a ganaderos y aficionados al mundo ecuestre, con presencia prevista de ejemplares procedentes tanto de la comarca como de otros puntos de la provincia de Córdoba y fuera de ella.

La cita ha sido presentada este lunes por concejal de Agricultura, Javier Pineda, y la concejala de Fiestas, Araceli Rodríguez, junto a miembros de la Sociedad Lucena Ecuestre.

Exhibiciones de animales y premios a los mejores ejemplares

Según han explicado, uno de los principales atractivos será la exhibición de animales y la entrega de premios a los mejores ejemplares, que serán valorados por un jurado especializado con el acompañamiento de un veterinario. Los 80 primeros equinos que accedan al recinto recibirán una gratificación de 10 euros por cabeza. Asimismo, se concederán premios de 100 y 50 euros al mejor caballo, mulo o mula y burro, mientras que en la categoría de ponis se otorgarán 70 y 30 euros al primer y segundo clasificado, respectivamente. La programación incluye también reconocimientos a los caballistas mejor ataviados y a los participantes más veteranos y joven.

De esta forma, la Feria de Ganado permitirá además acercar al público antiguas labores agrícolas vinculadas al trabajo con animales, con demostraciones como la trilla, contribuyendo a mantener vivo un patrimonio de tradiciones que cada vez resulta menos habitual. La organización ha animado, especialmente, a las familias a acercarse durante la mañana para conocer de cerca los animales y disfrutar de una actividad que combina convivencia, tradición y divulgación. Por su parte, el Paseo de Enganches y Caballos se desarrollará desde el miércoles hasta el sábado, en horario de 14.00 a 20.00 horas, siguiendo el itinerario consensuado por la Sociedad Lucena Ecuestre, el Ayuntamiento y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Durante la presentación, Javier Pineda y Araceli Rodríguez han puesto en valor la continuidad de esta cita dentro de la programación de la Feria del Valle y su capacidad para mantener vivas las tradiciones vinculadas al mundo ecuestre y ganadero. Desde el Ayuntamiento y la Sociedad Lucena Ecuestre se ha animado a la ciudadanía a participar en esta jornada, especialmente a las familias, recordando a quienes acudan como público la importancia de utilizar las zonas de aparcamiento autorizadas, especialmente en las inmediaciones de la antigua estación, para facilitar la entrada y salida de los vehículos de los ganaderos y garantizar el correcto desarrollo de la actividad.