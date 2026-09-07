Critican que el corte de la N-331 podría triplicar el tiempo de acceso al hospital de Montilla desde Aguilar

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Aguilar de la Frontera reclama "coordinación" entre las administraciones y la adopción de medidas específicas ante el corte total de la carretera N-331 previsto hasta el próximo 1 de marzo por las obras que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ejecuta en el paso superior situado sobre la línea ferroviaria entre Aguilar de la Frontera y Montilla. La portavoz del colectivo, María del Carmen Toro Cabezas, ha advertido de que el cierre afecta a la conexión de los vecinos de Aguilar de la Frontera con el hospital de Montilla, su centro hospitalario de referencia, y ha pedido que las posibles consecuencias sanitarias se analicen tras el inicio de los trabajos.

"Hay problemas que pueden medirse en kilómetros. Otros, en minutos. Y cuando hablamos de salud, hay minutos que pueden marcar la diferencia", señaló Toro Cabezas, quien recordó que los vecinos de Aguilar se desplazan al hospital de Montilla para recibir consultas, pruebas diagnósticas y tratamientos, además de afrontar ingresos y situaciones de urgencia.

Las obras obligan a cortar completamente la N-331 en ambos sentidos y afectan al acceso a Montilla por el enlace 36 de la autovía Córdoba–Málaga (A-45). Durante el desarrollo de los trabajos, la conexión entre Montilla y la autovía debe realizarse a través del enlace 27 La Rambla–Montemayor–Montilla, situado en la zona de El Portichuelo.

El trayecto alternativo pasa de 15 a 45 minutos

La representante de la plataforma sostuvo que la existencia de este itinerario alternativo no garantiza por sí sola que estén resueltas las consecuencias sanitarias del cierre. Según los datos expuestos por el colectivo, el desplazamiento entre Aguilar de la Frontera y Montilla, que actualmente puede realizarse en unos 15 minutos, podría prolongarse hasta alrededor de 45 minutos a través del recorrido alternativo.

La portavoz de la plataforma aclaró que no cuestiona la necesidad de las obras ferroviarias, aunque reclamó que las administraciones implicadas tengan previsto su impacto sobre los desplazamientos sanitarios. A su juicio, el cierre de una vía que conecta directamente a una población con su hospital de referencia no puede tratarse únicamente como un problema de tráfico o movilidad.

En ese sentido, el colectivo planteó si se ha estudiado específicamente cómo afecta el corte a una emergencia sanitaria entre Aguilar de la Frontera y el hospital de Montilla y si se han coordinado el Servicio Andaluz de Salud (SAS), los servicios de emergencias, ADIF, los ayuntamientos y las administraciones responsables de las carreteras.Entre las posibilidades señaladas figuran el establecimiento de protocolos especiales para las emergencias, el refuerzo de determinados recursos sanitarios o de transporte y el estudio de cualquier alternativa técnicamente viable y segura que permita reducir los tiempos de acceso al hospital de Montilla.

El Ayuntamiento de Montilla se reunirá con el Ministerio de Transportes

El Ayuntamiento de Montilla, por su parte, recomendó planificar los desplazamientos con antelación y respetar la señalización de los itinerarios alternativos. El Consistorio mantendrá además una reunión con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para abordar las afecciones derivadas de las obras y volverá a reclamar una conexión directa entre la autovía Córdoba-Málaga (A-45) y el polígono industrial Llanos de Jarata.

Las actuaciones que motivan el corte de la N-331 forman parte de la adaptación del corredor ferroviario Algeciras–Madrid–Zaragoza a la futura autopista ferroviaria. El proyecto contempla la modificación de pasos superiores para permitir la circulación de convoyes que transportarán semirremolques por ferrocarril, ya que estos trenes necesitan una mayor altura y más espacio libre.

En el paso superior de la N-331, la intervención permitirá adecuar la estructura al nuevo gálibo requerido. Los trabajos previstos en el corredor también incluyen modificaciones en la altura de la catenaria y del hilo de contacto, así como actuaciones sobre la plataforma ferroviaria.