El calor se resiste a marcharse: Córdoba sigue en aviso naranja de la Aemet por altas temperaturas un día más.

El calor se resiste a marcharse de Córdoba. Esta pasada madrugada el termómetro no ha bajado de los 21º y para la próxima tarde se esperan máximas por encima de los 41 grados, por lo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por altas temperaturas en la Campiña. Tanto Sierra-Pedroches como la Subbética, por su parte, tienen sendos avisos amarillos.

Comenzamos una nueva semana de septiembre y lo hacemos del mismo modo en que se despidió la primera, con registros térmicos superiores a lo normal en esta época del año, noches tropicales y un panorama que, en las próximas 48 horas, no tiene visos de cambiar. Con muchas piscinas cerradas o a punto de hacerlo por el final de la temporada de baño, el otoño está a la vuelta de la esquina pero el clima no parece haberse enterado. La Aemet garantiza que a partir del miércoles podría haber un alivio, aunque de cara al fin de semana el termómetro volverá a subir.

Avisos climáticos de la Aemet hoy lunes, 7 de septiembre. / Aemet

El tiempo hoy lunes, 7 de septiembre

Centrándonos en el pronóstico de hoy lunes, 7 de septiembre, la Aemet prevé para Córdoba y provincia cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras. Temperaturas en general con pocos cambios. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 20º y 41º, en Lucena entre 22º y 38º, en Pozoblanco entre 21º y 39º, y en Priego de Córdoba entre 21º y 38º.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

El martes nada cambia y sigue el fuerte calor

Este martes, 8 de septiembre, la Aemet espera para Córdoba y provincia cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas sin cambios o en descenso. Vientos flojos variables, tendiendo a componente oeste con intervalos moderados.

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 21º y 40º, en Lucena entre 22º y 37º, en Pozoblanco entre 20º y 37º, y en Priego de Córdoba entre 21º y 35º.