Vuelven los 40 grados a Córdoba: la Aemet pone en aviso a toda la provincia hasta el martes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha puesto en aviso a toda la provincia de Córdoba durante los próximos tres días. Y no es para menos. A punto de terminar la primera semana del mes, Córdoba aguarda para vivir un nuevo episodio de altas temperaturas, con los termómetros repuntando.

Será mañana. Este domingo, en cambio, aunque suben las temperaturas, se mantendrán en valores similares a los del sábado. El domingo arranca con cielos nubosos, polvo en suspensión y la posibilidad de algunas lluvias débiles y dispersas, que pueden ir acompañada de depósitos de barro. Ayer finalmente no se registraron precipitaciones en Córdoba y el calor, que contrasta con ese panorama, se hizo notar, como viene siendo normal en los últimos días. Este domingo, los cielos estarán nubosos sobre todo al comienzo de la jornada, como puede apreciarse, con nubes medias y altas. A partir del mediodía, la nubosidad irá perdiendo presencia y los cielos tenderán a quedar poco nubosos o despejados.

La jornada estará además marcada especialmente por los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología debido al calor: amarillo tanto en el norte como en el sur de la provincia y aviso naranja en la zona central.

En la capital, Córdoba, se esperan temperaturas de entre 20 y 39 grados. En Lucena, los termómetros oscilarán entre 23 y 37 grados, mientras que Pozoblanco tendrá entre 24 y 37 grados. En Priego de Córdoba, las temperaturas se moverán entre los 21 y los 36 grados.

El tiempo en Córdoba. / Córdoba

Este lunes volverán a subir las temperaturas

El lunes llegará con un panorama mucho más estable en cuanto a los cielos y, sobre todo, más caluroso. El horizonte estará casi despejado, aunque aparecerá nubosidad de evolución diurna en las zonas de sierra. Córdoba capital afrontará una nueva jornada de calor intenso, con una máxima prevista de 42 grados. También se esperan valores muy altos en otros puntos de la provincia: hasta 39 grados en Pozoblanco, 38 en Lucena y 37 en Priego de Córdoba. Los avisos por altas temperaturas continuarán activos.

El episodio se suma a un septiembre que está dejando registros extraordinarios de calor después de un final de agosto que llegó a dar un respiro, con máximas que llegaron a situarse en torno a los 30 grados. En los últimos días, la provincia ha encadenado jornadas especialmente cálidas. La madrugada del sábado dejó una muestra especialmente llamativa, con 27,1 grados en Doña Mencía, una de las temperaturas nocturnas más altas registradas ese día en España.

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Y el calor ya había dejado otro registro destacado esta semana: el pasado jueves se convirtió en la tarde más calurosa del año en Córdoba. Ahora, tras el breve cambio de escenario que pueden dejar este domingo las nubes y las posibles lluvias, el lunes apunta de nuevo a temperaturas impropias del final del verano.