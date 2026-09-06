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Fiestas de la Vendimia 2026

La pisa de la uva en Montilla congrega a cientos de vecinos en la Plaza de La Merced

Los Vendimiadores Mayores ofrecen simbólicamente el primer mosto del año a la popular imagen de Nuestra Señora de las Viñas que, este año, conmemora el 70.º aniversario de su bendición

Pisa de la uva en Montilla congrega a cientos de vecinos

Pisa de la uva en Montilla congrega a cientos de vecinos

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Pisa de la uva en Montilla congrega a cientos de vecinos / JOSÉ ANTONIO AGUILAR

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Juan Pablo Bellido

Juan Pablo Bellido

Montilla

La tradicional pisa de la uva ha reunido esta noche a centenares de personas en la Plaza de la Merced para ofrecer el primer mosto a Nuestra Señora de las Viñas, en una jornada que ha contado con el acompañamiento musical de la Banda Pascual Marquina. La formación montillana ha participado por quinto año en esta cita, que ha llevado a la patrona del noble gremio de la vid y el vino desde Bodegas Pérez Barquero hasta la barriada de las Casas Nuevas.

Misa flamenca y procesión

Los actos, promovidos por la Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora de las Viñas, han comenzado en Bodegas Pérez Barquero con una misa flamenca presidida por Abraham Luque. La celebración religiosa ha contado con Antonio Nieto al cante y Curro Cruz a la guitarra.

Misa en la Plaza de la Merced.

Misa en la Plaza de la Merced. / JOSÉ ANTONIO AGUILAR

A continuación, la imagen ha salido en procesión hacia la Plaza de la Merced acompañada por la Banda Pascual Marquina, cuyos músicos han interpretado el popular Himno a la Virgen de las Viñas, compuesto por Ángel Cruz Pérez con letra de Enrique Garramiola Prieto, una pieza vinculada a la devoción por la patrona de los viticultores.

La participación de la Banda de Música Pascual Marquina ha dado continuidad a una colaboración que se mantiene desde hace cinco años y ha vuelto a poner música a uno de los actos tradicionales de la Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles.

Canastillas de uva y vestidos de flamenca

En el cortejo han participado numerosos niños con canastillas repletas de uva, entre una notable presencia de vestidos de flamenca. A su llegada a la Plaza de la Merced, la imagen ha quedado situada en el escenario dispuesto junto a la conocida como «iglesia chica», donde la hermandad había preparado la artesa para la pisa.

Los vendimiadores mayores, Natalia Marín Cabanillas y José Antonio Marín García, han sido los encargados de ordenar el inicio de la vendimia junto a Miguel Herrador Repiso, como capataz de bodega, y Manuel Peinado Luque, como capataz de campo.

El acto ha culminado con la ofrenda simbólica a la Virgen del primer mosto del año, extraído a la antigua usanza ante los asistentes.

Una devoción con 70 años de historia

La celebración ha tenido lugar pocos días después del 70.º aniversario de la bendición de Nuestra Señora de las Viñas, que se cumplió el pasado 26 de agosto. Aquella jornada de 1956 estuvo estrechamente vinculada al nacimiento de la Fiesta de la Vendimia y a la Hermandad del Señor en la Santa Cena y María Santísima de la Estrella.

La efeméride ha permitido recuperar los orígenes de esta devoción. El 13 de noviembre de 1955, un grupo de obreros, empleados y patronos del gremio vitivinícola se reunió para fundar la Hermandad de Nuestra Señora de las Viñas, concebida para agrupar a quienes estaban relacionados con la que entonces se consideraba la principal riqueza del municipio.

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La iniciativa surgió de la mano del escritor y bodeguero José Cobos Jiménez, con el propósito de unir al gremio y desarrollar una labor social entre sus integrantes. La promoción de los vinos de Montilla-Moriles y el culto a una patrona, obra del reconocido escultor valenciano Amadeo Ruiz Olmos, figuraron también entre sus objetivos fundacionales.

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