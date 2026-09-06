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Curiosidades de la provincia

Nadie imaginaba lo que había sobre el cerro de este pueblo de Córdoba: un palacio que sorprendió a los arqueólogos

Este excepcional yacimiento ibérico, que incluye restos de un santuario y un palacio, fue declarado BIC recientemente

Recreación digital de uno de los edificios del Cerro de la Merced.

Recreación digital de uno de los edificios del Cerro de la Merced. / Fernando Quesada y Javier Arroyo

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Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

Cuando se habla del patrimonio de la provincia de Córdoba, los focos apuntan casi siempre al mismo sitio: la capital, su Mezquita, sus patios, su historia romana y califal. Pero la provincia es grande y guarda sorpresas considerables en lugares donde nadie las espera.

Una de ellas está a cinco kilómetros del centro de Cabra, en lo alto de un cerro que durante siglos pareció no ser nada más que una colina con unas piedras viejas. Resulta que era un palacio ibérico de hace 2.500 años. Y hasta hace relativamente poco, nadie lo sabía del todo.

El palacio aristocrático del Cerro de la Merced de Cabra

El Cerro de la Merced lleva habitado, en una forma u otra, desde el Neolítico. Pero su momento de mayor esplendor llegó entre los siglos V y II antes de Cristo, cuando los íberos levantaron en su cima un complejo arquitectónico que los arqueólogos han tardado décadas en interpretar, y que ha resultado ser algo bastante más impresionante de lo que nadie imaginaba.

No una atalaya, no un simple recinto como se pensó durante mucho tiempo, sino un palacio aristocrático de dos plantas con escalinata de acceso, terraza perimetral, muros que en algunos puntos alcanzan los cuatro metros de altura y una vocación inequívoca de impresionar a quien lo viera desde el llano.

Entrada al complejo del Cerro de la Merced de Cabra, en una recreación audiovisual.

Entrada al complejo del Cerro de la Merced de Cabra, en una recreación audiovisual. / Fernando Quesada y Javier Arroyo

Porque esa era, precisamente, la intención. El edificio no se construyó en lo alto de ese cerro por razones defensivas en sentido estricto. Se construyó para ser visto.

Del origen al olvido del Cerro de la Merced

La historia del edificio tiene varias capas superpuestas, como suele ocurrir con los yacimientos que estuvieron en uso durante siglos. La construcción más antigua, que data de los siglos V y VI antes de Cristo, fue probablemente un santuario. De ella quedan bloques de piedra tallada con restos de policromía, suficientes para imaginar la calidad de lo que debió ser. Después, entre los siglos III y II antes de Cristo, ese edificio original fue literalmente engullido por una construcción mayor.

Parte de los restos hallados en el yacimiento.

Parte de los restos hallados en el yacimiento. / JOSE MORENO

El final llegó con Roma. Cuando la República romana consolidó su dominio sobre la penínsul, el Cerro de la Merced fue saqueado, abandonado y derruido. Después hubo un breve periodo de ocupación durante el Emirato de Córdoba, y luego el olvido, roto únicamente por los buscadores de tesoros que en el siglo XVII abrieron una zanja que todavía hoy cruza el yacimiento.

El Cerro de la Merced, un yacimiento íbero excepcional

Lo extraordinario es lo que los siglos de abandono han preservado. El estado de conservación del edificio principal es, según los propios arqueólogos, excepcional, una rareza en la arqueología ibérica, donde lo habitual es encontrar cimientos y poco más.

Las excavaciones comenzaron en 2012, dirigidas por el catedrático Fernando Quesada Sanz de la Universidad Autónoma de Madrid, y lo que fue apareciendo confirmó que esto no tenía precedentes cercanos en la Alta Andalucía. Armas, elementos de indumentaria, cerámica ática y helenística importada, ánforas para aceite y grano, molinos, pesas de telar. Los materiales de un lugar donde vivía gente con recursos.

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Asistentes a la inauguración del yacimiento.

Asistentes a la inauguración del yacimiento del Cerro de la Merced, en una imagen de archivo. / JOSE MORENO

En mayo de 2026 el yacimiento fue declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de zona arqueológica, un reconocimiento que llega después de años de trabajo y que debería garantizar su protección futura. El Cerro de la Merced abrió al público a finales de 2023, y desde entonces puede visitarse ese cerro que durante siglos no fue más que una colina con ruinas encima y que resulta ser uno de los yacimientos ibéricos más singulares de toda Andalucía.

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